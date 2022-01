https://mundo.sputniknews.com/20220104/presidente-mexicano-llama-a-no-alarmarse-por-avance-de-la-variante-omicron-de-covid-19-1120010657.html

Presidente mexicano llama a no alarmarse por avance de la variante ómicron de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió no infundir miedo a la población ante los casos de la nueva variante de... 04.01.2022

"Es importante que se sepa que esta nueva variante es, en efecto, muy contagiosa pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos de incremento en fallecimientos y eso es lo más importante. Que la gente sepa esto también cuidarnos, seguir cuidándonos pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo", dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.López Obrador destacó la importancia de la vacunación y dijo que el país tiene dosis garantizadas hasta julio de este año.En la misma conferencia, el canciller, Marcelo Ebrard, informó que México recibirá 2,7 millones de dosis de la vacuna de Moderna, donadas por la farmacéutica, de las que 1,2 millones llegarán este jueves."Es la primera donación que tenemos de vacunas directamente de una empresa estadounidense al Gobierno de México", destacó.El canciller añadió que entre el 8 y 10 de enero arribarán las otras 1,5 millones, con las que el país acumulará un total de 202 millones de dosis recibidas o envasadas en México.El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varel, precisó que esas dosis de Moderna serán utilizadas para la vacunación refuerzo del personal educativo, que iniciará el próximo sábado.México acumula más de 3,9 millones de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia y se acerca a las 300.000 muertes por la enfermedad.

