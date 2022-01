Presidente de Ecuador afirma que no incrementará el precio de los combustibles

https://mundo.sputniknews.com/20220104/presidente-de-ecuador-afirma-que-no-incrementara-el-precio-de-los-combustibles-1120009274.html

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que mantiene la decisión de su Gobierno de no incrementar el precio de los combustibles en... 04.01.2022, Sputnik Mundo

El 22 de octubre, el Gobierno fijó en 2,55 dólares el precio del galón de la gasolina extra (corriente) y el del diésel en 1,90, y suspendió el alza mensual de de esos carburantes que regía desde junio de 2020 a través de un sistema de bandas establecido por el exmandatario Lenín Moreno (2017-2021).Para el 19 de enero la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros sectores sociales convocaron a movilizaciones contra la política económica del Gobierno.Su principal demanda es el congelamiento de los precios de los combustibles en 1,50 dólares el galón de diésel y en 2,10 dólares la gasolina extra.El jefe de Estado señaló que no cederá ante presiones de ciertos actores políticos que, a su juicio, pretenden desestabilizar la democracia.Lasso acusó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, de intentar tumbar al Gobierno.Lasso añadió que Iza es una persona con la que no se puede conversar pues con él se llegó a varios acuerdos en dos reuniones realizadas el 4 de octubre y el 10 de noviembre de 2021, sin embargo, apenas terminaron dichos encuentros el líder indígena aseguró ante los medios de comunicación que no hubo acuerdos con el Gobierno.Según el primer mandatario, el dirigente indígena no cree en el Estado, "en lo que cree es en la actitud violenta de tirar piedras, incendiar edificios, atacar por la espalda a los periodistas (…) secuestrar policías".El mandatario añadió que Iza es enemigo de la democracia ecuatoriana y que no está de acuerdo con nada y afirmó que hay que enfrentarlo con paz, indiferencia y no aceptando invitaciones de actos violentos como los sucedidos en octubre de 2019.Es la segunda ocasión en la que Lasso critica al dirigente de la Conaie; el 21 de diciembre también lo calificó de violento y anarquista.Iza fue uno de los líderes de las protestas que durante 12 días, en octubre de 2019, convulsionaron a Ecuador y paralizaron completamente a la capital del país, en la que se dieron actos vandálicos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la nación.Esas protestas fueron en rechazo a la decisión del Gobierno de Lenín Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles, que posteriormente fue derogada para terminar con las movilizaciones que dejaron al menos 12 personas muertas.

