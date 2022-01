https://mundo.sputniknews.com/20220104/por-usos-y-costumbres-comunidad-mexicana-prohibe-el-voto-a-mujeres-1119996846.html

Por "usos y costumbres", comunidad mexicana prohíbe el voto a mujeres

Mujeres de la comunidad nahua de Ocotequila, ubicada en la Montaña Alta del estado mexicano de Guerrero, no pudieron ejercer su derecho al voto para elegir a... 04.01.2022, Sputnik Mundo

Fue la integrante de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), Antonia Ramírez, quien denunció un supuesto acuerdo alcanzado entre representantes de Morena y el PRI para impedir el sufragio femenino en el poblado del municipio de Copanatoyac.Según Ramírez Marcelino, nueve mujeres acudieron al corredor de la comisaria para ejercer su voto, pero les negaron su derecho por un supuesto acuerdo que aludía a "usos y costumbres" que impiden, además del voto, que las mujeres sean votadas."Pedimos revisar su acuerdo y lo leímos en voz alta y en ninguno de los puntos maneja que las mujeres no pueden votar… después dijeron que lo debimos haber manifestado hace tiempo, cuando en su momento así lo hicimos pero nos ignoraron", se lee en la denuncia.En entrevista para el medio local Réplica Guerrero, la representante detalló que, además de los usos y costumbres, los hombres también aludieron a que el proceso ya había sido acordado, por lo que la participación de las mujeres podría generar "problemas".Incluso argumentaron que la participación política de las mujeres era un tema complicado, pues "en la fiesta hay borrachos" y no saben cómo podría reaccionar una mujer ante tal situación."Muchas mujeres expresaron que si les gustaría acudir a votar pero no nos acompañaron por miedo y pena, porqué después les harán burlas, que mejor fuéramos las demás y si nos decía que sí, ya después acudierían. Así que el solo hecho de presentarnos a la comisaria fue una avance importante y significativo, las malas prácticas no se cambian de la noche a la mañana" (sic), se lee en el posicionamiento de Ramírez Marcelino.

