México no sancionará a jóvenes que no se inscriban en el registro fiscal

Aunque recientemente en México se aprobó una ley que obliga a todas las personas de 18 años o más a estar inscritas en el registro fiscal del país, no habrá penalizaciones para los ciudadanos que hagan lo contrario, aseguró el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un comunicado. Sin embargo, aclaró el Gobierno, esto sólo aplica para quienes no tengan remuneraciones por alguna actividad económica. Aunque la nueva medida de la administración del presidente López Obrador levantó polémica, al punto de que la oposición dijo que se trataba de una política de "terrorismo fiscal" en contra de los jóvenes, el SAT comentó que el objetivo de fondo es proteger a este amplio sector social del robo de identidad. "El SAT busca incorporar al RFC a los jóvenes mayores de 18 años con la finalidad de introducirlos a la cultura contributiva, pero sobre todo protegerlos del robo de identidad, ya que las empresas fantasma los utilizan como prestanombres", aclaró el Gobierno de México. En octubre de 2021, el Partido Acción Nacional (PAN) —la fuerza política de derecha más fuerte de México— sostuvo que la nueva política fiscal de México atenta contra la juventud. "Son viles y serviles empleados del Ejecutivo a quienes no les importa perjudicar a las y los mexicanos, a jóvenes y a quienes reciban depósitos por más de 15.000 pesos [732 dólares] al mes, catalogando como criminales a contadores y agentes aduanales, limitando, claro, deducciones por donaciones a organizaciones civiles, subiendo impuestos y derechos", criticó el senador panista Julen Rementería del Puerto.

