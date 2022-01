https://mundo.sputniknews.com/20220104/las-tecnologias-que-acapararan-2022-a-quienes-pone-en-riesgo-y-como-aprovecharlas-1119997662.html

Las tecnologías que acapararán 2022: ¿a quiénes pone en riesgo y cómo aprovecharlas?

Las tecnologías que acapararán 2022: ¿a quiénes pone en riesgo y cómo aprovecharlas?

La inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático, la computación en la nube y el 5G serán las tecnologías más relevantes en 2022. Sputnik habló con... 04.01.2022

Según una encuesta del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) basada en el análisis de los líderes tecnológicos mundiales de EEUU, el Reino Unido, China, la India y Brasil, las tecnologías más importantes de este año serán la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático, la computación en la nube y el 5G.Estas tecnologías ya no son parte de la ciencia ficción y están presentes en la vida diaria de muchas personas."La IA forma parte del repertorio de herramientas en casi todos los sectores. Lo que la diferencia de las aplicaciones informáticas es que con ella se pueden realizar análisis estadísticos de grandes cantidades, haciendo que los sistemas aprendan automáticamente. En lugar de estar programada para hacer lo que quieres, esta tecnología tiene un marco de aprendizaje", explicó el ingeniero de comunicaciones Raul Colcher.Colcher, que trabaja en IEEE y preside la consultora Questera Consulting, considera que las tecnologías más importantes son aquellas vinculadas a la transformación digital. Además de la IA y el cloud computing, el experto cita la robótica, la interconexión digital de objetos cotidianos con internet y el blockchain, un sistema que permite rastrear el envío y recepción de información a través de Internet.Además, destaca las herramientas que han ganado protagonismo en los últimos años, como la microelectrónica y los servicios que permiten la teleconferencia, que fueron esenciales durante la pandemia.En cuanto al aprendizaje automático, el experto destaca el creciente potencial de la tecnología para recopilar datos, con algoritmos mejorados que permiten progresivamente al sistema realizar análisis más precisos."En un examen de imagen médica, la máquina es capaz de identificar un problema con más precisión que un examinador humano", explicó.El 5G e internet de la cosasSegún Colcher, el 5G no es solo un paso más en la evolución de la tecnología de redes móviles y banda ancha, "el 5G establece un punto de inflexión en el uso de los servicios de telecomunicaciones".Según el especialista, con el 5G los dispositivos pueden funcionar de forma más sensible. En una cirugía robótica, por ejemplo, en la que se opera al paciente a distancia, el movimiento del cirujano debe ser instantáneo para que la cirugía sea eficaz y segura."Con el 5G, hay una mayor fiabilidad, un mejor uso del espectro de frecuencias y una serie de otras ventajas. El gran habilitador del 5G, desde el punto de vista de la generación de tráfico y, por tanto, de ingresos para los operadores, es internet de las cosas que estará presente en gran parte de las redes 5G de todo el mundo", indicó.Internet de las cosas es un término que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet, por ejemplo una casa inteligente.Avance de la tecnología por desempleoPara Colcher, la aparición de nuevas tecnologías contribuye tanto a la destrucción como a la creación de empleo. El problema, según él, es que la parte de la sociedad sustituida por las máquinas no es la misma que se beneficia de la nueva dinámica.Colcher recuerda que hace unas décadas, los puestos de trabajo destruidos eran tareas mecánicas y repetitivas fácilmente sustituibles por sistemas automáticos. Ahora, con la IA y los procesos informáticos más sofisticados, el impacto es mayor."Hoy se pueden sustituir departamentos enteros de contabilidad, una población de trabajadores en las fábricas. Hay un proceso de pérdida de puestos de trabajo en varios niveles, no solo de base, sino de empleados más especializados", puntualizó.Según el ingeniero de comunicaciones, aunque la tecnología crea otras funciones en la sociedad modificando tareas que no existían, los nuevos empleos exigen mucha más especialización."Las personas que han perdido el empleo no son candidatos naturales para los nuevos puestos de trabajo, debido a una asimetría educativa. Por tanto, uno de los grandes retos es la formación continua de las personas, la preparación de la educación, para este nuevo entorno, que es inexorable", señaló.Colcher cree que no se puede tener "la pretensión o la ilusión" de que es posible detener el progreso científico y tecnológico. Según él, lo que la sociedad necesita es intentar hacer frente a la evolución tecnológica mitigando los impactos y preparando a la población para este nuevo contexto.

