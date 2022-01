https://mundo.sputniknews.com/20220104/la-rivalidad-entre-las-farc-y-el-eln-explicada-en-3-factores-y-su-relacion-con-arauca-1120000688.html

La rivalidad entre las FARC y el ELN explicada en 3 factores y su relación con Arauca

La rivalidad entre las FARC y el ELN explicada en 3 factores y su relación con Arauca

04.01.2022

El 2 de enero, las autoridades de Colombia confirmaron el deceso de 23 personas durante un enfrentamiento armado entre las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la parte occidental del departamento de Arauca.Se llegó a un acuerdo de paz en 2016, pero desde entonces empezaron a formarse varios grupos disidentes que continúan reavivando los enfrentamientos armados, pero ¿cuál es la raíz de esta rivalidad?El nacimiento de la rivalidadEn los años 60 surgieron seis guerrillas en Colombia. Tres de ellas fueron desmovilizadas en los años 80 y una cuarta perdió poder. Sin embargo, dos lograron fortalecerse y expandirse. Se trata de las FARC, que tienen origen campesino, y del ELN que fue creado por estudiantes comunistas inspirados en la teología de la liberación.Ambos movimientos se instalaron en las selvas y compartían la idea de derrocar el orden liberal, pero también tenían grandes competencias y diferencias. Una de ellas es su organización: las FARC eran verticales y centralizadas, de las cuales se decía que la formaban guerrilleros que hacían política, mientras que el ELN, con una organización federal, es calificado como un grupo político que se alzó en armas.Estas diferencias y similitudes han sido demostradas a lo largo de medio siglo en su coexistencia, enfrentamientos y algunas veces hasta colaboración para acordar el 2010 una tregua en Arauca y repartirse el control de espacios y rentas ilegales. Con el acuerdo de paz de 2016, las FARC dejaron de existir como un movimiento articulado a nivel nacional y surgieron alrededor de 30 grupos disidentes con nuevos miembros que poco tienen que ver con la antigua insurgencia.Desde entonces, Arauca que hace frontera con Venezuela se ha convertido en una zona de enfrentamientos, aprovechando el vacío de poder dejado por las FARC.La postura del GobiernoA lo largo de medio siglo, son varios los políticos de Colombia que han calificado la situación de compleja y el presidente Iván Duque no es la excepción, más aún cuando los encrudecidos enfrentamientos están al borde de la frontera con Venezuela.El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha culpado a los gobernantes colombianos de "abandonar la frontera" y ha dicho que "Venezuela es víctima de los grupos armados irregulares (…) que vinieron a aplicarle a parte del territorio venezolano la fórmula que ellos aplican en conchupancia (alianza) con Duque contra el pueblo de Colombia".Varios expertos se abstienen de hablar sobre la guerrilla en Colombia porque el Estado no está amenazado por un grupo concreto y centralizado, pero lo que no se puede negar es que la violencia está ganando más terreno.¿Dónde está la paz alcanzada?El 2016 se logró un acuerdo de paz, pero lo más paradójico es que desde entonces la cifra de homicidios contra políticos, líderes sociales y excombatientes, así como el desplazamiento forzoso de ciudadanos se ha incrementado.Según el presidente colombiano, Duque, se ha priorizado el desarrollo productivo de las regiones afectadas por el conflicto. Además, rechaza las críticas de haber desaprovechado la oportunidad de mitigar las causas del conflicto.Sin embargo, los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN continúan socavando la paz de la región fronteriza entre Colombia y Venezuela con Arauca como epicentro.

