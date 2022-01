https://mundo.sputniknews.com/20220104/la-otra-nacionalizacion-de-la-industria-electrica-que-realizo-mexico-en-la-decada-de-1960--video-1120006514.html

La otra nacionalización de la industria eléctrica que realizó México en la década de 1960

La otra nacionalización de la industria eléctrica que realizó México en la década de 1960 | Video

Aunque ha insistido varias veces que no se trata de una nacionalización porque permite la participación minoritaria de la iniciativa privada, la reforma...

A través de un marco legal que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente de México ha asegurado que pretende evitar la quiebra de la empresa estatal que buscaron gobiernos anteriores durante el periodo neoliberal.Aún sin aprobar, la iniciativa no es la primera vez que México ha gestionado desde el Estado los recursos eléctricos del país, sino que existe un claro antecedente histórico que incluso ha sido subrayado por López Obrador.La nacionalización de López MateosSe trata de la determinación que en 1960 tomó el entonces presidente Adolfo López Mateos de nacionalizar la industria eléctrica, 22 años después de que el general Lázaro Cárdenas hiciera lo mismo con el petróleo, en 1938.Entonces, López Mateos impulsó una modificación al artículo 27 de la constitución para que la gestión de los recursos naturales del país y las fuentes de energía básicas estuvieran al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano."La generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía debía sustraerse en razones de beneficio social y no en motivos de interés particular", recuerda un documento de divulgación sobre ese evento histórico elaborado y alojado digitalmente por el senado mexicano."La medida tomada por Adolfo López Mateos formaba parte de toda esta concepción política y económica donde el Estado cumplía con un papel histórico fundamental: ser gestor y regulador del orden social en donde el ejecutivo era el orquestador de la escena, y el trasfondo la constitución de 1917, emanada de los movimientos revolucionarios que iniciaron en 1910", explica.La decisión de López Mateos se concretó el 27 de septiembre de 1960, decisión política que fue saludada por el mandatario con una carta dirigida al pueblo de México."La constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano, industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria", defendió entonces el presidente dimanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).En el presente, el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha desafiado a la bancada del PRI que se encargará de la aprobación de su reforma eléctrica en el Congreso de la Unión asegurándoles que pueden ser un tricolor como el de López Mateos, nacionalista, o uno como el del periodo neoliberal.A partir del sexenio de Miguel de la Madrid, que gobernó México de 1982 a 1988, en México destaca un modelo económico que consiste en la privatización de empresas y funciones antes adjudicadas en exclusiva al Estado.De este periodo, por ejemplo, proviene la participación de privados en la televisión y la industria telefónica, entre otras áreas, como exhibe el tránsito del Instituto Mexicano de la Televisión (Imevisión) a TV Azteca o el apoderamiento de Teléfonos de México (Telmex) en manos del ahora magnate Carlos Slim.Además, en ese periodo el PRI disolvió sus separaciones ideológicas del Partido Acción Nacional (PAN), ha acusado López Obrador, para aliarse con él en operaciones de entrega a particulares y extranjeros de los bienes nacionales, como en el caso del petróleo con la reforma energética impulsada por el también presidente priista Enrique Peña Nieto.A esta mancuerna política, ha señalado el jefe actual del ejecutivo, se le conoce como PRIAN.

