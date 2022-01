https://mundo.sputniknews.com/20220104/estudio-primario-indica-que-omicron-se-detecta-mejor-en-test-de-saliva-1120002902.html

Estudio primario indica que ómicron se detecta mejor en test de saliva

Estudio primario indica que ómicron se detecta mejor en test de saliva

Si bien se espera su validación, una investigación sudafricana podría marcar el fin del incómodo hisopado con muestra nasal.

Estudio primario indica que ómicron se detecta mejor en test de saliva Si bien se espera su validación, una investigación sudafricana podría marcar el fin del incómodo hisopado con muestra nasal.

La variante ómicron de COVID-19 instaló una serie de desafíos que son motivo de investigación y análisis, dado que las novedades que introdujo implican aprender diferentes formas de abordarlo.Un ejemplo es el estudio reciente de la Universidad de Hong Kong, donde se informa que esta variante se contagia unas 70 veces más rápido que la cepa original de la enfermedad. A pesar de ello, hasta el momento se destaca que los síntomas son más leves y generan menos casos de gravedad.Esto también implica variaciones en el tipo de tratamientos a abordar con pacientes infectados y nuevos síntomas detectados. Y a partir de ahora podría haber un cambio en la forma de testearse a la hora de ser un caso sospechoso.Una investigación realizada por la Universidad de Cape Town (Sudáfrica) indica que el test de saliva es más efectivo a la hora de detectar ómicron que los hisopados nasales.Para llegar a esta conclusión se analizó a 382 pacientes con síntomas graves pero que no llegaron a ser internados en centros de salud. El estudio comparó pruebas diagnósticas para casos de las variantes delta y ómicron y se evaluaron los resultados de test realizados con hisopo nasal y con saliva.Los relevamientos indicaron que las muestras de saliva mostraron una efectividad del 100% mientras que la muestra de mucosa nasal fue del 86%. En tanto, con delta los resultados fueron a la inversa.Se confirma que para esta variante es efectivo el PCR nasal como lo hemos venido realizando hasta ahora, dado que mostró un 100% de efectividad sobre un 71% en el caso de las muestras de saliva. Se aguarda ahora que se concrete el proceso de validación de esta investigación, para confirmar los resultados.La variante ómicron fue notificada por primera vez en Sudáfrica a finales de noviembre de 2021. Aunque no es seguro que haya surgido allí, esta primera notificación permitió seguir de cerca la evolución y repercusiones en torno a esta variante y desarrollar este tipo de investigaciones.La realización de test con muestras de saliva permiten que una persona se tome la muestra en su casa llenando un tubo con cierta cantidad de saliva. Luego, el laboratorio levanta la muestra y la analiza.Media hora antes de ello la persona debe evitar beber, comer, fumar o comer chicle porque podría alterar los resultados. Esto es más accesible a la hora de testear a niños, por ejemplo, o a quienes deben hacerlo de forma periódica como el personal de salud.Este método menos invasivo que el utilizado actualmente podría ser "tan revolucionario como el de las vacunas anticovid desarrolladas con la tecnología ARN", según el epidemiólogo Orihuela.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

