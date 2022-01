https://mundo.sputniknews.com/20220104/declaran-culpable-a-la-fundadora-de-theranos-elizabeth-holmes-por-estafar-a-inversores-1119988414.html

Declaran culpable a la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, por estafar a inversores

Declaran culpable a la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, por estafar a inversores

Un jurado estadounidense ha hallado culpable a Elizabeth Holmes, la fundadora de la corporación privada de tecnología sanitaria Theranos, de cuatro de los 11... 04.01.2022, Sputnik Mundo

Un jurado de San José, en California, ha declarado culpable de fraude a Elizabeth Holmes. Si la decisión no se anula en una apelación, la mujer de 37 años podría enfrentarse a 20 años de prisión, aunque probablemente sea condenada a una pena mucho menor.Según recoge Bloomberg, la Fiscalía del Distrito Norte de California argumentó que Theranos, de la que Holmes era consejera delegada, promocionó una tecnología de diagnóstico sanguíneo a sabiendas de su ineficacia, engañando a clientes e inversores.El jurado escuchó las pruebas de las partes durante tres meses. Holmes fue declarada culpable de cuatro de los 11 cargos de conspiración y fraude, aunque la absolvieron de cuatro cargos y no pudieron llegar a un veredicto sobre otros tres cargos. Holmes fue declarada inocente de todos los cargos relacionados con el engaño a los pacientes.Los testigos, que incluyen a inversores que invirtieron cientos de millones de dólares en la empresa, dijeron a los jurados que habían sido engañados por Holmes. El jurado también escuchó los relatos de varios empleados de Theranos sobre cómo la empresa encubrió las deficiencias de sus aparatos para analizar sangre, y el testimonio de pacientes que contaron que recibieron resultados inexactos de las pruebas que recibieron.Los abogados de Holmes trataron de persuadir al jurado argumentando que Holmes se había esforzado durante 15 años para llevar a Theranos al éxito y que no debía ser castigada por no haber conseguido su sueño.El juez permitió al jurado llegar a un veredicto solo sobre ocho de los 11 cargos que se le imputaban, después de que dijeran que no podían llegar a una decisión unánime sobre todos los cargos.Holmes creó la empresa Theranos en 2003 a los 19 años. La idea era desarrollar el dispositivo Edison para realizar análisis de forma rápida e indolora, con una sola gota de sangre. En el punto álgido de su popularidad, esta corporación estaba valorada en 9.000 millones de dólares y la revista Time incluyó a Holmes entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2015.Los problemas comenzaron después de que una investigación de The Wall Street Journal revelara que Theranos analizaba la sangre en equipos de terceros.El exnovio de Holmes, socio comercial y expresidente de Theranos, Ramesh Balwani, se enfrenta a cargos similares a los de ella y se espera que sea juzgado en las siguientes semanas.Ni Holmes ni Balwani se han declarado culpables por los cargos de los que se les acusan.

