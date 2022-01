https://mundo.sputniknews.com/20220104/cuidado-estos-5-habitos-pueden-aumentar-el-riesgo-de-desarrollar-artritis-1119981337.html

¡Cuidado! Estos 5 hábitos pueden aumentar el riesgo de desarrollar artritis

¡Cuidado! Estos 5 hábitos pueden aumentar el riesgo de desarrollar artritis

04.01.2022

La artritis se genera por una inflamación que provoca dolor, rigidez e hinchazón en una o varias articulaciones. Si bien hay diferentes medicamentos, métodos de rehabilitación y fisioterapia para tratar esta dolencia, actividades sencillas como el deporte, especialmente el yoga, y mantener un peso adecuado pueden ayudar a evitar el desarrollo de esta enfermedad.Hacer la vista gorda a este problema puede impedir la ejecución de los movimientos más sencillos.Los síntomas de la artritisIndependientemente del tipo de artritis, esta puede generar fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, cansancio, incapacidad para usar una mano, dificultades para caminar y problemas de sueño, explica Biren Nadkarni, especialista en ortopedia y cirujano de reemplazo articular del Instituto de Ciencia e Investigación Sitaram Bhartia y del Hospital Sagrada Familia en Nueva Delhi.¿Pero cómo podemos distinguir un dolor normal de las primeras alertas de la artritis? Junto con los síntomas mencionados anteriormente, puedes notar un enrojecimiento en tu piel alrededor de la articulación. Además, este dolor inexplicable viene generalmente acompañado de fiebre y dificultad para realizar las tareas diarias. Muchas veces los analgésicos no son capaces de disminuir las molestias.Los 5 hábitos que deberías revisarNadkarni destaca cinco hábitos que pueden aumentar el riesgo de desarrollar artritis:1. No controlar el peso. Los que padecen sobrepeso y obesidad tienen más probabilidades de contraer este mal. Cuantos más kilos acumules, mayor es la carga que le das a tus caderas, espalda y pies.2. Incluir en la dieta demasiados alimentos procesados, como el azúcar y la harina blanca, que pueden aumentar tu peso, lo que afecta a las articulaciones. Puedes reemplazar este tipo de comida con fruta, frutos secos y granos integrales, recomienda el especialista.3. Enviar a menudo mensajes de texto en la misma posición. Escribir mensajes de texto exclusivamente con el pulgar estresan las articulaciones de las manos, sobre todo las de este dedo, explica el doctor. Por lo tanto, si quieres evitar la artritis, minimiza los mensajes o usa la función de voz. Dicho ritual también puede ser malo para los hombros y el cuello.4. Usar tacones altos coloca tus pies en una posición incómoda, lo que estresa las articulaciones, hace más tensos los músculos y puede desalinear la espalda. Así que las mujeres que no pueden imaginarse la vida sin tacones deberían tener en cuenta que este hábito puede aumentar el riesgo de osteoartritis, así como de dolor en los pies.5. Tener lesiones. Quienes se lesionaron una rodilla cuando eran adolescentes o jóvenes, tienen tres veces más probabilidades de desarrollar osteoartritis en esta parte del cuerpo.Consejos para evitar la artritisSi cuentas con uno o varios hábitos mencionados, ya es hora de revisar tu estilo de vida.Las tres hierbas capaces de reducir y prevenir la hipertensiónA este respecto, intenta introducir estos cambios recomendados por el especialista:

