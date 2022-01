https://mundo.sputniknews.com/20220104/colombia-los-alumbrados-siguen-uniendo-a-medellin-1120005080.html

Colombia: los alumbrados siguen uniendo a Medellín

Colombia: los alumbrados siguen uniendo a Medellín

Desde el pasado diciembre y durante los primeros días de este 2022, la iluminación navideña más importante de Colombia es el plan preferido por las familias... 04.01.2022

américa latina

colombia

sociedad

📝 reportajes

medellín

iluminación

alumbrado

Un hombre enjuto aparece del interior de un disfraz de Hulk, la bestia verde de Marvel, y repite "la foto con el poderoso Hulk a 2.000 pesos [50 centavos de dólar]" mientras toma agua para aguantar el sofoco de estar dentro del traje durante horas. Seguido, otro hombre, también magro, baila salsa. Pero no lo hace solo. Mientras mueve los pies de manera coordinada, sus manos sostienen un muñeco afrodescendiente con camisa tropical. Al ritmo de Celia Cruz, el titiritero, de chaleco y sombrero, le da vida a Pepe, su marioneta de piernas flexibles y compás tropical.Más adelante otro señor le canta a Dios sin importarle su poca técnica vocal y solo para que los otros, y quizá el de arriba, lo escuchen. Lo anterior describe el manantial de creación artística y del rebusque, claro, que se vive todas las noches en Parques del Río de Medellín, capital antioqueña —415 km al noroccidente de Bogotá— y donde el alumbrado navideño es el más famoso de Colombia.Pero más allá de las ocho millones de bombillas LED, de las 180 toneladas de hierro y de los 680 kilómetros de manguera luminosa dispuestos por la alcaldía local para una iluminación que en esta oportunidad se denominó como Destellitos, en alusión a la historia de unos niños que quieren que todos los días sea Navidad, hay que hablar de lo que hay alrededor, de la realidad descomunal, de un par de kilómetros que lo reúne todo en la ciudad considerada como la capital de los alumbrados.A un costado del río Medellín, que divide la ciudad en oriente y occidente, hay una especie de feria a la que asisten, según cifras oficiales, alrededor de 15.000 personas por noche y en una época en la que los casos de coronavirus aumentan de manera desenfrenada —397 nuevos casos en un solo día—. Las figuras gigantescas y elaboradas a mano, están repartidas a lo largo del lugar que da la sensación de que el tiempo transcurriera lenta y paulatinamente, como suspendido en otro espacio.En toda la entrada se ubican varios toldos con una amplia oferta gastronómica: perros calientes, chorizos, pinchos de pollo, hamburguesas y hasta lechona —carne de cerdo con arroz—. También hay postres y muchos: obleas, manzanas caramelizadas, fresas cubiertas de chocolate y las famosas solteritas, una galleta redonda y naranja hecha a base de harina de trigo, azúcar y colorante que se frita para darle una textura crocante. En la parte superior lleva una crema de zanahoria, fécula de maíz, mantequilla y auyama (calabaza) y, además, un toque de leche condensada.En cuanto a bebidas, la más pedida es el guarapo, jugo que proviene del cañaduz. Una mujer con delantal blanco y de manos gruesas va metiendo la caña de azúcar en el trapiche para que este la exprima al máximo y arroje el líquido verdoso y dulce, refrescante. "Acá no se toma gaseosa, mi amor. En Antioquia tomamos guarapo", dice sonriente.Arte en espacio públicoDiego Perea vive en Manrique, un barrio de calles empinadas y de casa que parecen agarradas de la montaña nororiental del Valle de Aburrá. Una zona popular y con los índices de violencia intrafamiliar más altos de la ciudad. A Diego le gusta el baile y por eso prefiere ensayar todas las tardes que quedarse como otros jóvenes de su barrio en las calles esperando a que pase el tiempo, jugando a ser adultos. Tiene 15 años y se mueve como si no tuviera espina dorsal. Junto con otros amigos, Diego tiene un grupo de break dance que por esta época aprovecha los alumbrados para presentarse en la calle en lo que se conoce como Arte en el Espacio Público, una iniciativa de la alcaldía para dar a conocer a los artistas locales.Diego vive con su mamá y su hermana menor luego de que un padre irresponsable saliera de la casa para no volver jamás.Junto a él, seis amigos, todos afrodescendientes, logran que decenas de personas se reúnan alrededor de ellos para ver sus acrobacias en medio de las luces. Llama la atención que luego de un salto simultáneo hay un cambio abrupto en la música y empiezan a bailar salta y así sucesivamente por varios ritmos caribeños, incluso reguetón. "Le bailamos lo que sea".En esa muestra de multiculturalidad, a un par de pasos, un hombre toca con su guitarra una canción de Jimi Hendrix para una pequeña audiencia que lo escucha absorto y al frente otro simula ser Michael Jackson al ritmo de Thriller y de las palmas de unos cuantos.Óscar Peña llevó a su madre de 92 años para que viera las luces. No hacían ese plan juntos desde 2010, cuando se fue a vivir a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades laborales. "Mi mamá me traía de pelao y ahora soy yo quien la trae a ella. Es el curso normal de la vida, una tradición que no podemos dejar morir los antioqueños y de la que nos sentimos orgullosos".Los alumbrados se vienen realizando desde 1967 cuando EPM (Empresa Públicas de Medellín) asumió el control, diseño e inversión de lo que antes se hacía de manera esporádica por algunas empresas locales y dueños de almacenes. Desde entonces, y sin falta, EPM va cambiando la temática en la búsqueda de la novedad, algo que siempre ha caracterizado a los paisas, como se les conoce a los habitantes de esta región.La única vez en la que no hubo luces en el decorado navideño fue en 1992 debido a la crisis energética que vivió el país bajo el gobierno de César Gaviria (1990-1994) provocada por el fenómeno de El Niño. La sequía afectó el nivel de los embalses y por ende el trabajo de las hidroeléctricas más importantes del país.La iluminación estará hasta el próximo 10 de enero a la medianoche, día en el que Medellín se apagará momentáneamente pensando, desde ya, en la época decembrina de 2022.

colombia

medellín

2022

colombia, sociedad, 📝 reportajes, medellín, iluminación, alumbrado