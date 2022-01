https://mundo.sputniknews.com/20220104/asesinos-de-los-rafale-indios-pakistan-se-hara-con-un-escuadron-de-cazas-chinos-j-10c-1119983577.html

Asesinos de los Rafale indios: Pakistán se hará con un escuadrón de cazas chinos J-10C

Asesinos de los Rafale indios: Pakistán se hará con un escuadrón de cazas chinos J-10C

04.01.2022

Sheikh Rasheed Ahmed anunció durante un evento público que la Fuerza Aérea pakistaní realizará un vuelo de demostración con 25 cazas J-10 durante el desfile del Día de la República el 23 de marzo de 2022. De acuerdo con el primer ministro, estos cazas fueron adquiridos para hacerles frente a los Dassault Rafale comprados por la India.Con ello, no están claros los detalles del acuerdo con China, que aún no ha sido confirmado oficialmente por ninguna de las dos partes. El alto funcionario hizo mención de solo 25 cazas en un escuadrón que entrará en servicio el 23 de marzo. Sin embargo, hay fuentes que afirman que el número total de los cazas comprados por Pakistán asciende a 36 unidades en dos escuadrones.Aunque el primer ministro hizo alusión a unos JS-10, lo más probable es que se trate de los FC-20E o J-10CE: una versión de exportación del caza chino. También hubo rumores de que Pakistán quería recibir su propia versión del caza, que podría llamarse J-10CP, pero esta información no ha sido confirmada.En caso de que las afirmaciones de Ahmed se hagan realidad, esto significará que Islamabad firmó en secreto un contrato con Pekín mucho antes, pues normalmente hacen falta años para llegar a cerrar tales acuerdos, no meses. Además, incluso una vez finalizadas las negociaciones, hace falta tiempo para fabricar las aeronaves y capacitar a los pilotos para manejar un modelo de caza completamente nuevo.Pakistán expresó su deseo de comprar los J-10 por primera vez en 2006, pero en aquella ocasión optó por una fabricación conjunta con China del caza ligero JF-17 Thunder. Cuando los J-10 lleguen a la Fuerza Aérea de Pakistán, se convertirán en los caza más capaces a su disposición.De hecho, el J-10C sería el caza más pesado jamás exportado por China, aunque eso no cambia el hecho de que sigue perteneciendo a la clase de cazas ligeros de la generación 4++. Dispone de un radar de barrido electrónico activo, sofisticados sistemas de lucha radioelectrónica, una aviónica avanzada y un sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos (IRST).Visto el hecho de que el J-10C comparte muchos de los sistemas y gran parte del arsenal con la última versión del JF-17, la Block 3, tendría mucho sentido combinar estas aeronaves en la misma Fuerza Aérea. Al mismo tiempo, el JF-17 seguirá siendo el hermano pequeño del J-10C, pues sus costes operativos seguirán siendo mucho más bajos, así como sus capacidades de combate.Así, el equipamiento y el rendimiento del caza chino lo convierten en un adversario digno para los Dassault Rafale franceses comprados por la India. Lo sería más en caso de que los J-10C pakistaníes estén equipados con los motores chinos WS-10S con un sistema de empuje vectorial y armados con los misiles PL-15 de largo alcance.Está previsto que el primer escuadrón de los J-10C llegue para reemplazar a los ya obsoletos Mirage III, que entraron en servicio por primera vez en 1961. También es posible que lleguen a reemplazar a los F-16A/B de fabricación estadounidense, que fueron comprados a principios de los años 80 y tampoco se les puede considerar como aeronaves avanzadas.

