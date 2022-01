https://mundo.sputniknews.com/20220104/argentina-confirma-circulacion-comunitaria-de-la-variante-omicron-1119989922.html

Argentina confirma circulación comunitaria de la variante ómicron

BUENOS AIRES (Sputnik) — En Argentina ya circula de forma comunitaria la variante ómicron del coronavirus, informó la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud... 04.01.2022, Sputnik Mundo

"Tenemos jurisdicciones donde ya hay circulación comunitaria de ómicron que están conviviendo con otras donde está predominando la variante delta, que son la mayoría. Es una situación que esperábamos, que está pasando en el mundo y que no había razón para que no sucediera en Argentina", afirmó Tarragonia a la radio Continental.Sostuvo que el Gobierno trabajó para retrasar el ingreso de la variante delta para alcanzar porcentajes de vacunación altos; sin embargo, afirmó que la circulación de ómicron complicó la situación.Además, prefirió no hacer pronósticos sobre cómo impactará en el país la variante ómicron y reconoció que la gente "claramente ha relajado los cuidados" por una sensación de "seguridad".Admitió que el relajamiento de medidas durante las fiestas de fin de año producirá un incremento de contagios para los próximos días.Señaló que en poco tiempo comenzará la comercialización de los auto test en Argentina.Por otro lado, dijo que el Ministerio de Salud no está considerando exigir que la vacunación sea obligatoria.Desde el inicio de la pandemia, Argentina confirmó 5.739.326 casos del COVID-19 y 117.245 personas fallecidas, según el último informe del Ministerio de Salud publicado el 3 de enero.En las últimas 24 horas, el país sudamericano reportó 44.396 casos del COVID-19 y 41 personas fallecidas.

