AMLO se reúne con líder de la comunidad empresarial de México: ¿conciliaron diferencias?

AMLO se reúne con líder de la comunidad empresarial de México: ¿conciliaron diferencias?

Tras varios meses de desacuerdos entre el sector privado y el Gobierno mexicano por la reforma eléctrica, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial...

américa latina

andrés manuel lópez obrador

cce

méxico

gobierno de méxico

comisión federal de electricidad (cfe)

cámara de diputados

manuel bartlett

Aunque se ha opuesto abiertamente a la reforma eléctrica impulsada por la Cuarta Transformación, el sector privado no quiere quedarse fuera de la agenda política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este 4 de enero, el líder de la comunidad empresarial de México visitó al presidente en Palacio Nacional, donde hablaron sobre los planes y prioridades que tiene la iniciativa privada para este 2022, así como de las opciones de colaboración entre el sector público y privado para lograr una "pronta reactivación de la economía". Según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) —el organismo autónomo que regula y representa al empresariado mexicano—, el encuentro de trabajo con López Obrador estuvo marcado por un ambiente de cordialidad. Hasta el momento, la administración obradorista no ha comentado nada sobre la reunión con Carlos Salazar Lomelín, quien fue reelecto al frente del CCE en abril de 2021 y que ha manifestado su desacuerdo con algunas de las políticas del actual Gobierno de México. Reforma eléctrica, el tema ríspidoSe sabe que el tema más delicado para buena parte de la comunidad empresarial del país es la reforma eléctrica que propone el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cual pretende otorgarle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 54% del mercado de la generación de energía eléctrica. El Gobierno mexicano quiere modificar la Ley de la Industria Eléctrica para recuperar la rectoría del mercado energético del país. El director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, ha dicho que se trata de un asunto patriótico. López Obrador considera que la reforma traerá equidad y competencia al mercado eléctrico, así como un mejor servicio para los usuarios, algo en lo que no están de acuerdo organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Se prevé que este 2022 la Cámara de Diputados discuta y, eventualmente, apruebe la iniciativa de reforma eléctrica. La mayoría del Congreso la tiene Morena, el partido oficial del Gobierno, pero la oposición ha comentado que pretende llegar a algunos consensos. En enero pasado, el presidente mexicano dijo que "el periodo neoliberal se caracterizó en el mundo y en México por beneficiar a los llamados hombres de negocios, que no son más que traficantes de influencias, ni siquiera se les puede llamar empresarios. Porque el empresario es una gente responsable". Además, dijo que las crisis a las que se ha enfrentado la CFE son, en parte, responsabilidad de la iniciativa privada.Ante esos dichos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó de "práctica perversa" el hecho de que el mandatario se dedique a descalificar a una parte del empresariado.

