AMLO propone juzgar a "neoliberales irresponsables" por querer privatizar la educación y la salud

"Les era más lucrativo el privatizar la salud que la educación, iban también por la educación, por eso la llamada reforma educativa. No pudieron", subrayó el mandatario."Son problemas difíciles de resolver porque abandonaron completamente la salud pública y no tenemos, lo he dicho varias veces, nada más por eso se debería de juzgar pública, políticamente a todos estos neoliberales irresponsables", asentó en la conferencia matutina de este martes 4 de enero.El ejecutivo federal agregó que lo mismo pasó con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde la segunda fue sometida a un saqueo de empresas extranjeras, mientras que de la petrolera sólo se entregó el 20%.El daño en salud ha costado más trabajo subsanarlo, reconoció López Obrador y aseguró que sólo 10 empresas vendían todos los medicamentos al gobierno federal en el pasado, de las cuales tres abarcaban el 50% del abasto."Esto estaba ramificado y llegaba a los centros de salud, a los hospitales", acusó el presidente."Estamos trabajando en eso y vamos a mejorar el sistema de salud, es un desafío, yo creo que este año vamos a avanzar muchísimo en eso, que tengamos los centros de salud, los hospitales, los médicos, los especialistas, hasta donde podamos", ofreció el presidente.Dijo que los especialistas deben estar concentrados en las ciudades pero que el Estado debe contar con herramientas para trasladar a pacientes a los centros urbanos para ser atendidos por estos médicos especializados.Los neoliberales no pudieron acabar con la educación pública gracias al esfuerzo político de los maestros democráticos que la defendieron, reconoció López Obrador."Fueron los que defendieron el punto cuando estaban acusados de todo, que los reprimieron, los encarcelaban, y ahí está el resultado. No acabaron con la educación pública afortunadamente, pero el propósito era ese", apuntó.

