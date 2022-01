https://mundo.sputniknews.com/20220103/rocio-vidal-sobre-las-pseudociencias-no-te-metas-un-huevo-por-la-vagina-es-algo-de-sentido-comun-1119446184.html

Rocío Vidal sobre las pseudociencias: "No te metas un huevo por la vagina, es algo de sentido común"

Rocío Vidal es una periodista conocida en redes sociales como 'La gata de Schrödinger', en homenaje al experimento propuesto por el Nobel de Física de 1933 en... 03.01.2022, Sputnik Mundo

Su canal de YouTube, del mismo nombre, y con más de medio millón de suscriptores, es uno de los canales de divulgación científica más famosos de internet y está especializado en desmontar falacias, bulos informativos, fake news y pseudociencias basadas en creencias y aseveraciones poco empíricas.Rocío recibe a Sin Tapujos en su casa de Madrid y desde su despacho, donde graba los vídeos para su canal, trata de dar explicación a por qué, hoy por hoy, hay más personas que creen que la Tierra es plana, en la omeopatía, el efecto placebo o el horóscopo como sino irrefutable de un futuro próximo."El ser humano necesita creer en algo", asegura. "A lo largo de los siglos mirábamos a las estrellas y veíamos dioses. La religión ha perdido peso sobre todo en las generaciones más jóvenes, pero nacen otro tipo de espiritualidades alternativas a la carta. El horóscopo, la Ley de la Atracción o la espiritualidad new age, por ejemplo".La periodista científica cree que la denominada Generación Z es más susceptible de creer en las pseudoterapias "porque están sufriendo mucho: el paro, la crisis, la pandemia. Necesitan encontrar salidas y soluciones".La gata de Schrödinger sostiene que las fake news, tan extendidas en la actualidad, son un instrumento político para conseguir un fin y que detrás de los grandes partidos hay asesores que las azuzan de manera irresponsable. Los medios de comunicación también son culpables porque reproducen la cadena de mentiras sin contrastar la información.La periodista cuenta con dos libros publicados: ¡Qué le den a la ciencia! y Eureka. En el primero desmonta en clave de humor y con pensamiento crítico supersticiones, bulos y la denominada industria de la felicidad: "Nos dicen: 'Lucha por ello y lo conseguirás'. Pero no es verdad. Nos venden una idea que no es real, la famosa falacia de la meritocracia. Culpabilizan al individuo de todo lo que le pase sin tener en cuenta el contexto o sus circunstancias".En su segundo libro, Eureka, desmenuza cincuenta de los más importantes descubrimientos de la historia.

