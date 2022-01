https://mundo.sputniknews.com/20220103/presuntos-sicarios-mexicanos-rapan-a-mujer-por-tocarles-el-claxon--video-1119964728.html

Presuntos sicarios mexicanos rapan a mujer por tocarles el claxon | Video

Un grupo de presuntos sicarios mexicanos rapó a una mujer que les tocó el claxon porque no avanzaban, en el municipio de Los Reyes, en el estado de Michoacán. 03.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

michoacán

viral

méxico

El video fue difundido en redes sociales y, de acuerdo con medios locales, el material fue grabado frente a un negocio llamado Massimo Café & Internet cuando una mujer le reclamó a los presuntos narcotraficantes que permitieran el paso.Según los testigos del hecho, los hombres bloqueaban el paso de la vialidad cuando una mujer intentaba pasar. Primero les tocó el claxon y, al no tener respuesta, procedió a bajar del vehículo para reclamarle al conductor.En ese momento fue cuando los presuntos miembros de Cárteles Unidos habrían agredido a la mujer, rapándola mientras ella gritaba que la estaban lastimando.De acuerdo con medios como Debate, la agresión fue ordenada por el líder Luis Enrique Barragán Chávez El R-5 y cometida por un presunto sicario conocido como El Mascarita.Investigan agresiónEn conferencia de prensa la mañana del 3 de enero, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, confirmó el ataque y aseguró que ya se está investigando, a pesar de que no hay denuncia ante la fiscalía estatal."Se está investigando. No hay denuncia hasta donde sabemos. Estas denuncias se presentan en la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero por ser un hecho público se está investigando qué ocurrió", declaró el gobernador.Ramírez Bedolla indicó que, sin especular, se trata de un hecho poco común, pues no es "un modus operandi de los grupos de la delincuencia organizada"."Es un caso fuera de lo común, no ocurre este tema por parte de la delincuencia organizada tal cual lo vimos… Se está investigando realmente qué hay ahí, qué hay atrás, qué sucede en este acontecimiento", afirmó el mandatario estatal.

michoacán

méxico

2022

michoacán, viral, méxico