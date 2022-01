https://mundo.sputniknews.com/20220103/por-que-amlo-no-quiere-que-le-dediquen-estatuas-ni-monumentos-1119962340.html

¿Por qué AMLO no quiere que le dediquen estatuas ni monumentos?

¿Por qué AMLO no quiere que le dediquen estatuas ni monumentos?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su negativa a que erijan monumentos o estatuas de su persona, o que pongan su nombre en calles...

Lo anterior, luego de que se inauguró en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, una estatua de López Obrador, misma que fue derribada días después de su presentación por presuntos pobladores de la zona.Al respecto, el mandatario mexicano expresó en su conferencia matutina que agradece el gesto, pero pide que le hagan caso y eviten este tipo de homenajes.Insistió en que no lo gusta "lo que tenga que ver con la vanidad, el culto a la personalidad", pues se siento "muy muy muy seguro" de lo que está haciendo y todos los días se confiesa con su conciencia.El presidente mexicano aseguró que lo que valora es el "amor eterno" que le tiene el pueblo y afirmó que quienes lo han sacado adelante en momentos difíciles son los pobres y "los sectores más humanos de la clase media".Incluso, ironizó que muchas estatuas terminan siendo rebautizadas por los pobladores de la zona para que sirva como referente vial, pues muchas veces no se reconoce a figuras históricas como Ricardo Flores Magón."¿Han visto estatuas de Ricardo Flores Magón? Nada. Precursor de la Revolución… Porque no les gustaba a los potentados, pues por eso siempre en la cárcel, pero es un hombre extraordinario en nuestra historia", señaló.El 10 de septiembre, también en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador advirtió que ya no son tiempos para rendir culto a las personalidades, razón por la cual dejó escrito en su testamento que no quiere que usen su nombre para bautizar calles,"En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente. Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra, lo más importante es eso", declaró.

