https://mundo.sputniknews.com/20220103/nuevos-detalles-de-la-demanda-contra-el-principe-andres-por-agresion-sexual-paralizan-a-la-corona--1119949794.html

Nuevos detalles de la demanda contra el príncipe Andrés por agresión sexual paralizan a la corona

Nuevos detalles de la demanda contra el príncipe Andrés por agresión sexual paralizan a la corona

El caso de Jeffrey Epstein sigue salpicando a la corona británica por la cercana relación que tenía el banquero con el segundo hijo de la reina Isabel II... 03.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-03T04:25+0000

2022-01-03T04:25+0000

2022-01-03T04:25+0000

estilo de vida

reino unido

príncipe andrés de inglaterra

jeffrey epstein

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893200_0:150:3077:1880_1920x0_80_0_0_5309ed807bd586bb2088048125b08f1c.jpg

Los abogados del duque de York trataron de bloquear el avance de la demanda presentada por Virginia Giuffre, quien lo acusa de haberla agredido sexualmente cuando ella tenía 17 años.El equipo legal alegó que la demandante ya no vive en Estados Unidos. El lunes 3 de enero deberá comenzar la exposición de argumentos orales sobre la solicitud del príncipe de que se deseche la querella.Giuffre sostiene que el príncipe abusó de ella en múltiples ocasiones en 2001, en una época en que también estaba siendo agredida sexualmente por el millonario Jeffrey Epstein. El abogado del príncipe, Andrew Brettler, dijo que la demanda es "infundada".Los abogados del duque de York habían afirmado que las pruebas de que Giuffre no reside en Estados Unidos eran tan sólidas que no tenía sentido intercambiar pruebas hasta que se resolviera esa cuestión, porque podría resultar en la desestimación de la demanda.El juez no manifestó opinión alguna en su orden sobre los méritos de las afirmaciones del príncipe de que no debería permitirse a Giuffre demandar porque vive en Australia.Buckingham queda de brazos cruzadosMientras la demanda avanza, fuentes cercanas a la familia real británica han afirmado que en el Palacio de Buckingham ha quedado "paralizado ante por la indecisión" sobre la forma de manejar las cosas relacionadas con las acusaciones contra el príncipe Andrés, informó el Mail Online, citando a "altos funcionarios de la realeza".El tabloide The Sun, ya había informado que el equipo legal de Virginia Roberts Guiffre tenía "cuatro o seis testigos" dispuestos a testificar en la corte contra el príncipe Andrés.El duque se comportó con "impunidad" como miembro de la familia real porque todos en el palacio estaban "demasiado asustados" para hacerle frente, señalaron los informantes, citados por el periódico.

https://mundo.sputniknews.com/20211229/declaran-culpable-a-ghislaine-maxwell-por-haber-ayudado-a-epstein--1119863928.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reino unido, príncipe andrés de inglaterra, jeffrey epstein, 👤 gente