¿Nuevo pleito? Morena pide al INE que autorice la devolución de 27 millones de dólares

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que admita la devolución de 547 millones 726.000 pesos de su... 03.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-03T22:08+0000

2022-01-03T22:08+0000

2022-01-03T22:11+0000

américa latina

méxico

instituto nacional electoral (ine)

morena

covid-19

vacunación contra el covid-19

El partido se comprometió a devolver dichos recursos para adquirir antígenos útiles en la contención del COVID-19 en el país, por lo que aprobar la devolución permitirá a los consejeros del INE demostrar que están del lado del pueblo mexicano, aseveró el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.El líder partidista destacó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el INE es el único encargado de decidir si un partido político puede o no devolver parte de su financiamiento público, por lo que pidió resolver la situación.Negarle a Morena la devolución, argumentó Delgado, sería impedir que los mexicanos tengan un sistema de salud digno, pues no hay impedimentos legales para frenar la devolución, de acuerdo con un posicionamiento del partido del que surgió el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador."Hacemos un llamado a los consejeros a que dejen los pretextos burocráticos, es absurdo que no quieran aceptar la devolución cuando no hay ninguna disposición de ley que impida que un partido reintegre sus recursos", aseveró Delgado.El gobierno federal hizo un desembolso considerable para adquirir antígenos, por lo que Morena busca aligerar la carga de ese gasto con una aportación en favor de la salud, dijo el líder partidista.Tanto en México como en el mundo, añadió, se vive una nueva ola de contagios de coronavirus, por lo que hace falta que a la administración federal no le falten recursos en la adquisición de vacunas.

méxico

