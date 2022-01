https://mundo.sputniknews.com/20220103/los-memes-que-comparan-a-pablo-casado-con-un-pringado-de-una-serie-y-que-han-hecho-arder-twitter-1119951172.html

Los memes que comparan a Pablo Casado con un 'pringado' de una serie, y que han hecho arder Twitter

¿Se parece Pablo Casado a Jerry Smith, el ‘yernísimo’ de ‘Rick and Morty’? Las redes sociales han vuelto a hacer de las suyas para acabar el año con muchas... 03.01.2022, Sputnik Mundo

El comienzo del año siempre es momento de nuevos (y probablemente infructuosos) propósitos, de arrancar despacio, de tomarnos la vida con un poquito de calma antes de lanzarnos otra vez a la vorágine de la rutina. Y en estos días tan típicos y remolones de funcionar a medio gas, la imaginación en las redes sociales vuela alto y nos deja algunos de sus mejores momentos y memes para el recuerdo.Los internautas se están haciendo eco de uno de los últimos hilos de Twitter que se han hecho virales para pasar mejor la resaca de fin de año. El tuitero Rimanegra, conocido en esta red social por alegrar el día con memes relacionados con la política y los políticos españoles, ha hecho que las redes estallen con una de sus últimas ocurrencias: "¿Es Pablo Casado el personaje Jerry Smith de Rick and Morty?"; y en un hilo sin texto (y ni falta que le hace), Rimanegra compara instantáneas del líder del Partido Popular con idénticas imágenes de este personaje de la exitosa serie estadounidense.Así, vemos a Pablo Casado y su doble de ficción hablando por teléfono, vestidos con ropa similar, sentados en la misma (y extraña) postura, con la boca abierta y el mismo rictus en el rostro, acariciando un perro, a unos niños, con la misma cara de susto, de enfado o de miedo. El parecido es tan asombroso que en este caso el meme cumple a la perfección su función: risa y bromas aseguradas para rato.Varios usuarios, de hecho, ya están petando la red con comentarios de todo tipo: "Buenísimo", "¡Me has dejado muerta con este hilo!", "Es más looser si cabe. Jerry viaja al multiverso, este a Aravaca" o "Jerry Smith mola" y "Pablo Casado no" son algunas de las respuestas de los tuiteros.Un poco de contexto importante para los que no sean seguidores de esta serie trending topic y que puede verse completa en la plataforma HBO Max. ¿Quién es Jerry Smith y de qué va Rick and Morty?Rick and Morty es una serie norteamericana de animación para adultos que sigue las desventuras de Rick Sánchez, el típico "científico loco". Es un genio, pero al mismo tiempo es irresponsable, alcohólico, egoísta, que tiende a la depresión y a la falta de cordura; y para colmo engaña a su fácilmente influenciable nieto Morty, con el que pasa el tiempo entre la vida doméstica y los viajes espaciales e intergalácticos.Jerry, por su parte, es el yerno de 35 años de Rick, esposo de Beth Smith y padre de Summer Smith y Morty Smith. Trabaja como publicista en una empresa y él cree que hace bien su trabajo. Tal y como lo describen los propios creadores de la serie, "es bastante inepto, siendo para la familia una molestia".Sobre su apariencia, lo califican como que tiene "el pelo desaliñado y sucio, y con ligeros rizos"; y la faceta más característica de su personalidad es su inseguridad: "Con frecuencia lucha con episodios de inseguridad y celos, y se le recuerda constantemente que su matrimonio está en términos difíciles".¿Han querido establecer también los internautas un paralelismo entre la personalidad de Jerry Smith y Pablo Casado? ¿Cuándo hablan de inseguridades, celos y matrimonio difícil se refieren a su relación complicada con Isabel Díaz Ayuso y sus últimas pugnas públicas por liderar el PP nacional? Preguntas retóricas con respuestas abiertas para que cada uno piense lo que quiera, porque en eso, al fin y al cabo, consisten los memes y los no límites del humor libre.El episodio Cosas Necesarias es paradigmático en este sentido y Jerry protagoniza en él uno de sus momentos más álgidos de la serie. En este capítulo, las inseguridades de Jerry le conducen junto a su hijo Morty a ser secuestrados en Plutón. Morty niega que Plutón sea un planeta y Jerry le da la razón. Prefiere mantener una buena relación con su hijo que llevarle la contraria y enseñarle la verdad, como que Plutón sí es un planeta.Para los internautas no ha pasado desapercibida esta anécdota que también han comentado en redes al respecto de su comparativa con Pablo Casado: "Tendremos que saber qué piensa Casado de Plutón", "Rabiosa actualidad" o "Recordemos que este señor se paseó por Europa haciendo campaña en contra de las transferencias que negociaba Pedro Sánchez" son algunos de ellos.

