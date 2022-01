https://mundo.sputniknews.com/20220103/la-politica-regional-de-boric-problemas-y-soluciones-concretas-1119971728.html

La política regional de Boric: problemas y soluciones concretas

La política exterior del presidente electo chileno Gabriel Boric buscará reubicar al país en el ámbito internacional y en el multilateralismo. Migración, cambio climático y derechos humanos "tomarán impulso", dijo a 'Telescopio' el politólogo Daniel Grimaldi.

Durante su campaña, el presidente electo de Chile enfatizó en la firma del acuerdo de Escazú, el primer pacto ambiental de América Latina y el Caribe que el actual Ejecutivo de Sebastián Piñera se negó a suscribir.De acuerdo con el chileno Daniel Grimaldi, Doctor en Estudios Políticos, Investigador y Director del Área Ideas Políticas, Conflicto y Cambio Social de la Fundación Chile 21, la política regional de la nueva Administración de Gabriel Boric estará basada en el tratamiento de esos problemas específicos.Desde ese abordaje, el relacionamiento con mandatarios que se encuentran en otra línea ideológica, como Iván Duque de Colombia o Jair Bolsonaro de Brasil, "no sería un problema", según Grimaldi."Cuando uno piensa en problemas puntuales, se puede discutir; cuando uno piensa en proyectos latinoamericanista de unidad, hay desajustes", consideró el experto.Esas desavenencias quedaron nuevamente en relevancia cuando Boric se negó a acompañar a Piñera a su última gira como presidente, que lo llevará a Colombia a finales de enero. Allí participará de las cumbres de la Alianza del Pacífico —que Boric dijo que impulsará— y del Foro Para el Progreso de América del Sur (Prosur).Este último es una coalición impulsada por Piñera y Duque en 2019, integrada también por Brasil, Argentina, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú.Para Grimaldi, la política regional de Piñera tenía que ver con la intención de posicionarse como líder."Construyó una política personal en la región. Recordemos su paso por Cúcuta (Colombia) y su relación con la oposición en Venezuela. Tenía un proyecto político: quería figurar como un líder de la región. No veo esa intención en Boric", señaló el experto.Pero además de las diferencias en el proyecto internacional, el futuro gobernante sostiene que el Ejecutivo de Piñera violó los derechos humanos en el marco del estallido social iniciado en octubre de 2019."Sería poco coherente que se subiera [a la gira] y se dieran la mano, como si no hubiera pasado nada. Yo lo leería como en clave de coherencia del discurso del presidente electo en relación con el presidente saliente", concluyó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.

