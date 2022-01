https://mundo.sputniknews.com/20220103/la-derecha-francesa-se-enfada-por-la-bandera-de-la-ue-en-el-arco-del-triunfo-que-verguenza-1119964134.html

La derecha francesa se enfada por la bandera de la UE en el Arco del Triunfo: "¡Qué vergüenza!"

La derecha francesa se enfada por la bandera de la UE en el Arco del Triunfo: "¡Qué vergüenza!"

El Gobierno de Francia asumió desde el 1 de enero la Presidencia semestral del Consejo de la UE. Por este motivo, reemplazó la bandera nacional, desplegada... 03.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-03T17:34+0000

2022-01-03T17:34+0000

2022-01-03T17:34+0000

internacional

francia

unión europea

bandera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1119964080_0:244:3030:1948_1920x0_80_0_0_5af8ab46eff82697e4cbf377c39eccc6.jpg

Así, la exlíder del partido de derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, dijo estar "indignada" al ver la bandera de la UE ondeando sobre la tumba del soldado desconocido, un homenaje a los fallecidos en la Primera Guerra Mundial."Esta provocación ofende a quienes lucharon por Francia", expresó en Twitter. También exigió a Macron restablecer la bandera nacional y amenazó con presentar un recurso ante el Consejo de Estado si no lo hacía.La presidenta del consejo regional de la Isla de Francia, Valérie Pécresse, se sumó a las críticas. La política de derecha declaró que con este gesto, el Gobierno de Macron intentó "borrar la identidad francesa". También instó a restaurar la bandera tricolor."Se lo debemos a nuestros soldados, que derramaron su sangre por ella", tuiteó."¡Emmanuel Macron es un profanador que pisotea nuestros colores nacionales! ¡Nunca lo perdonaré por lo que hizo!", declaró, por su parte, el candidato presidencial nacionalista Nicolas Dupont-Aignan.El líder del partido Los Patriotas, Florian Philippot, tachó de "vergüenza" y "un insulto al Arco del Triunfo" el despliegue de la bandera de la UE.París retira la bandera europeaEl 2 de enero, las autoridades francesas retiraron la bandera. La respuesta del Elíseo tampoco se hizo esperar.Según informó el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, se trataba de una iniciativa "simbólica y temporal que acompañó la Presidencia francesa" ante el Consejo de la UE. No obstante, Le Pen calificó la retirada de la bandera europea —que obviamente no tenía nada que ver con las críticas— como "una bella victoria patriótica en el inicio de 2022".Cabe recordar que en 2008, durante la última Presidencia de Francia en la UE, la bandera de de la Unión Europea también se izó en el Arco del Triunfo, aunque en aquel entonces, las autoridades no retiraron la bandera nacional francesa.

francia

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, unión europea, bandera