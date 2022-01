https://mundo.sputniknews.com/20220103/incendios-forestales-el-desastre-con-el-que-argentina-chile-y-uruguay-iniciaron-el-2022-1119961593.html

Incendios forestales, el desastre con el que Argentina, Chile y Uruguay iniciaron el 2022

Incendios forestales, el desastre con el que Argentina, Chile y Uruguay iniciaron el 2022

03.01.2022

Argentina llegó a tener focos activos en once de las 24 jurisdicciones del país, lo que llevó al Ministerio de Ambiente y al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) a decretar la 'emergencia ígnea' por un plazo de 12 meses.Un informe divulgado por el Ministerio de Ambiente el 3 de enero de 2022 daba cuenta de que varios de los focos ya habían sido controlados, por lo que solo cinco provincias continuaban con fuegos activos: Salta (norte), San Luis (centro), Neuquén (centro-oeste) y Río Negro y Chubut (sur).De todas maneras, la situación está lejos de haber dejado de ser peligrosa. Entre el 2 y el 3 de enero se quemaron 302.451 hectáreas. La provincia de Córdoba fue la más afectada en ese lapso, debido a la quema de más de 57.000 hectáreas, aunque la atención está centrada ahora en la zona de la Patagonia argentina, una región que abarca a las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.El mayor despliegue para combatir las llamas se está dando en Río Negro, donde un incendio en la localidad de Bariloche y otra en Avellaneda mantienen ocupados a los rescatistas. Las autoridades enviaron 66 brigadistas para trabajar en la zona, junto a 3 aviones, 3 helicópteros, 5 autobombas y 3 retroexcavadoras, entre otros.En Uruguay, en tanto, los incendios forestales afectaron balnearios de la costa de la zona sur del país, aunque se hicieron sentir especialmente en el litoral oeste, donde consumieron 22.000 hectáreas en los departamentos de Río Negro y Paysandú.Los incendios forestales también tienen a maltraer a Chile, que combate las llamas fundamentalmente en el sur del país. De acuerdo a un reporte de la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf), las llamas ya afectaron más de 31.000 hectáreas al 3 de enero de 2022, principalmente en las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Ñuble.Los informes dan cuenta de que el fuego ya ha consumido un 396% más hectáreas que las dañadas el año anterior, cuando la afectación alcanzó a poco más de 6.000 hectáreas.¿Por qué se registran grandes incendios forestales en Sudamérica?Al tiempo que las autoridades batallan por controlar el avance de las llamas, también recuerdan cuáles son las causas de este tipo de incendios forestales e intentan hacer que la población adopte mayores cuidados.El Ministerio de Ambiente argentino explica en sus reportes diarios que los incendios forestales pueden ser causados por factores naturales como la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica. Sin embargo, el 95% de los incendios forestales obedece, según la cartera, a "causas antrópicas", es decir, a negligencia humana —el ejemplo más típico es un fogón mal apagado— o "fuegos intencionales para deforestar".La Conaf chilena también insiste en que "el 99,7%" de los incendios forestales "son producidos por la acción humana", por lo que divulgó una campaña de sensibilización para evitar que malas prácticas de turistas o habitantes de las zonas desaten el fuego.El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Uruguay, en tanto, pide a los residentes y visitantes en el país "no encender fuego en lugares no habilitados, hasta finales de abril de cada año", cuando ingresa de lleno el otoño austral, así como no utilizar pirotecnia ni arrojar colillas encendidas desde los vehículos.El organismo uruguayo también aconseja que quienes desean hacer un fuego seguro, debe rodearlo de piedras en un radio de 1 metro, "mantenerlo limpio de todo material combustible por lo menos 5 metros a la redonda" y apagarlo con agua o tierra al retirarse.

