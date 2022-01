El gobierno de Nicaragua demanda con urgencia una estrategia que detenga los femicidios

https://mundo.sputniknews.com/20220103/gobierno-de-nicaragua-demanda-con-urgencia-una-estrategia-que-detenga-los-femicidios-1119976299.html

"La elaboración de una estrategia nueva de protección, promoción de valores que nos permita detener los femicidios porque [son] una plaga, una peste, una pandemia en el mundo entero y no somos excepción, [es] un asunto cultural, atraso, irrespeto y tenemos que atenderlo desde el punto de vista de los valores", demandó la vicemandataria en declaraciones a Canal 4.El 1 de enero de 2022 sucedió el femicidio de Martha Alicia Robinson, quien fue asesinada a golpes por su expareja Bernardo Malecio Ruíz, la madrugada del 1 de enero en el barrio Santa Rosa de Bluefields, capital de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).Murillo hizo el llamado al director de la Policía Nacional, Primer Comisionado Francisco Díaz, a quien demandó con urgencia la iniciativa que contemple la prevención y la atención de la violencia de género en las Comisarías de la Mujer. "El comisionado general Díaz [que nos está escuchando] sabe porque nos hemos estado comunicando, que esta es una idea que debemos hacer realidad, porque es una urgencia, una necesidad, allí es donde las Comisarías de la Mujer tienen que jugar un rol, pero si no se juega un rol en la promoción del cuidado del derecho a la vida, del derecho al respeto, a la dignidad de las mujeres, no estamos haciendo mucho", recalcó la funcionaria.La violación y asesinato de dos hermanitas de 10 y 12 años en el municipio de Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) en septiembre de 2020, estremeció a la nación centroamericana y llevó al Gobierno del presidente Daniel Ortega ha solicitar a la Asamblea Nacional la aprobación de la cadena perpetúa para lo autores de "crímenes de odio"."Recordemos que, precisamente, es por eso que se puso en Nicaragua la cadena perpetua, prisión permanente de vida por los crímenes atroces, que en general se han cometido contra las mujeres, también se ha cometido crímenes atroces contra la familia, [es] terrible, prisión de por vida para esas personas que han cometido crímenes de odio, porque son insensatez, insensibilidad, malignidad", subrayó la vicemandataria.El 22 de mayo de 2021, la jueza Rosa Velia Baca Cardoza del municipio de Chinandega (Occidente), impuso por primera vez en Nicaragua la prisión a cadena perpetua a dos varones autores del asesinato de un transexual.El asesinato de mujeres por razones de género cobró la vida de aproximadamente 70 nicaragüenses en 2021 de acuerdo a la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

