Fiscalía de Nueva York cita a declarar a hijos de Donald Trump por presunto fraude

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, giró citatorios para Ivanka y Donald Trump Jr, como parte de las investigaciones de las autoridades en contra del expresidente de Estados Unidos por malas prácticas empresariales. De acuerdo con reportes de la prensa de ese país, los requerimientos para los hijos de Trump fueron entregados desde el 1 de diciembre pasado. En el documento, difundido en redes sociales, se lee que las investigaciones están encaminadas a determinar la valoración de propiedades que pertenecen o son controladas por Trump y su compañía, The Trump Organization, que se dedica a la gestión de propiedades, hoteles y al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Las autoridades de Nueva York averiguan si Trump infló de forma fraudulenta el valor de sus activos para garantizar préstamos bancarios. Además, investigan un posible fraude fiscal, según señala el diario estadounidense The New York Times. Donald Trump se alejó de su empresa cuando asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2017. Sus hijos Donald y Eric se quedaron a cargo del negocio y después se sumó Ivanka. Eric Trump ya fue interrogado por la fiscalía en octubre de 2020. La fiscal Letitia James ya lleva dos años investigando a The Trump Organization por supuestas acciones relacionadas con fraude. Sin embargo, el exmandatario estadounidense ha recurrido a diversos recursos legales para bloquear los citatorios contra él y su familia. "Nuestra investigación no se dejará intimidar porque nadie está por encima de la ley, ni siquiera alguien con el apellido Trump", agregó James.

