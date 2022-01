https://mundo.sputniknews.com/20220103/estos-son-los-5-alimentos-que-debes-evitar-si-quieres-cuidar-tus-rinones-1119947703.html

Estos son los 5 alimentos que debes evitar si quieres cuidar tus riñones

Estos son los 5 alimentos que debes evitar si quieres cuidar tus riñones

03.01.2022

estilo de vida

💗 salud

🥚 alimentación

riñones

Y es que los riñones pueden verse afectados por un régimen de alimentación y un estilo de vida que cause que este órgano trabaje en acceso.Si quieres que tus riñones luzcan sanos, es mejor que evites los siguientes productos.Exceso de salAunque la sal, a diferencia de la azúcar añadida, es necesaria para el correcto funcionamiento del organismo, ya que participa en diferentes procesos, un consumo excesivo puede ser contraproducente. Lo recomendable es consumirla con moderación.Carnes rojasEste grupo de alimentos también debe consumirse con moderación y de acuerdo con varios expertos lo mejor es comerlo solo un par de veces a la semana. Entre los problemas resultantes de su consumo en exceso están los cálculos renales.Edulcorantes artificialesSi eres de los que ama los dulces, pero consumes alimentos con edulcorantes para cuidar tu figura, ¡ten cuidado! El consumo de estos sustitutos de la azúcar puede acarrear otros problemas, especialmente para los riñones, por lo que es mejor despedirse de los dulces procesados.AlcoholNo solo para los riñones, reducir el consumo de alcohol puede aportar beneficios integrales para el cuerpo humano y una mejor calidad de vida. Al contrario de lo que se piensa, estas bebidas no solo tienen un impacto en el hígado, también lo tienen en los riñones.CaféUna de las bebidas preferidas por millones de personas en el mundo, tiene también su lado oscuro —y no hablamos de su color—, ya que contiene cafeína, una toxina que debe ser filtrada por los riñones. Es importante evitar su consumo si hay un historial de daño en los riñones.

