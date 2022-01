https://mundo.sputniknews.com/20220103/el-arte-revitaliza-a-una-haiti-en-crisis-1119975145.html

El arte revitaliza a una Haití en crisis

El arte revitaliza a una Haití en crisis

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Si el 2021 fue devastador para Haití, con un magnicidio, un terremoto, un proceso de desestabilización política y la persistente...

"No iba a participar este año porque ha sido muy duro para todos, pero después recordé que hay mucho que decir, y sobre todo ofrecer esperanza para todos", dijo a Sputnik, Jean Gabriel Benoit, uno de los artistas invitados de la 15 edición de la Feria de Artesanía.Cerca de 200 creadores se dieron cita en Tara's. Joyas, vestidos, esculturas y lámparas, entre otras cosas. No faltaron ideas en el espacio situado al suroeste de Puerto Príncipe, pese a que durante la primera jornada los enfrentamientos entre grupos armados en las inmediaciones amenazaron el ya tradicional evento.De hecho, los artistas hicieron suya la máxima del evento Nou pa ka sispann travay (No podemos dejar de trabajar), como recordatorio de que la crisis política, sanitaria y de inseguridad que afectó al país, no detuvo a los creadores.Ni siquiera lo hizo el potente terremoto que asoló al sur haitiano, terminó con más de 2.200 vidas y dejó sin hogar a decenas de miles de personas.La historia de Artisanat en fete nació en 2007, y desde entonces constituye un espacio vital de intercambio de artistas que impulsa la creación local, aún alejada de las tendencias globales, y que mantiene la bandera del naif con orgullo.Jean Gabriel trabaja la madera, la escultura en pequeño y gran formato, y participó por primera vez con sus poco más de 30 años en esa fiesta de la creación."Es extraordinario lo que vi en Artisanat en fete. Me da la sensación de que en este país hay mucha imaginación y la posibilidad de volver a ponerse de pie. No es la primera vez que participo en esta feria, año tras año los artesanos mejoran. Veo un gran salto cualitativo y los animo", declaró el jefe de Gobierno, Ariel Henry tras la visita a Tara's.Una amalgama de tradiciones, síntesis cultural con fuertes raíces africanas caracterizan el arte haitiano, que ha tenido poca influencia de expresiones foráneas, y en el que destaca la religión.La expresión de la idiosincrasia, la vida cotidiana y sus maneras de enfrentar la realidad, así como la intensidad de sus emociones, el dolor, amor, alegría y sufrimiento, son la prueba de resiliencia de un pueblo, que, pese a todo, se levanta y crea.

