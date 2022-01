https://mundo.sputniknews.com/20220103/consejos-para-desconectarnos-del-trabajo-durante-las-vacaciones-1119967274.html

Consejos para desconectarnos del trabajo durante las vacaciones

Consejos para desconectarnos del trabajo durante las vacaciones

Dejar todo resuelto o delegar, alejarse de la tecnología y planificar las vacaciones, son aspectos importantes para lograr “desenchufarse”, a la hora de tomarnos un descanso.

2022-01-03T22:10+0000

2022-01-03T22:10+0000

2022-01-03T22:10+0000

zona violeta

sociedad

💗 salud

whatsapp

vacaciones

descanso

estrés

desconexión

consejos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1119967436_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_167e5d89b620e013e862956afc3a0677.jpg

Consejos para desconectarnos del trabajo durante las vacaciones Dejar todo resuelto o delegar, alejarse de la tecnología y planificar las vacaciones, son aspectos importantes para lograr “desenchufarse”, a la hora de tomarnos un descanso.

A la hora de comenzar la licencia del trabajo, el dilema es si podemos o no desconectarnos para tener un buen descanso. Para eso, existen varias técnicas que pueden hacer posible eso que a veces parece irrealizable.No leer el correo electrónico ni mirar los grupos de WhatsApp de la oficina, no revisar noticias ni mirar el reloj. Son prácticas que cuesta incorporar los primeros días de descanso, pero son necesarias para poder tener unas vacaciones propiamente dichas.Por eso consultamos a la experta en recursos humanos, Karina Perez Galindo, directora asociada de la firma Robert Half (Chile), quien nos explicó cuáles son las principales acciones que debemos realizar, para desconectarnos del trabajo durante las vacaciones.También se recomienda siempre programar en el correo electrónico y el teléfono, respuestas automáticas informando que estaremos de vacaciones y derivando el contacto con un compañero en caso de asuntos urgentes. Además, silenciar los grupos de WhatsApp o salir de ellos mientras estamos de vacaciones.Además se sugieren acciones simbólicas, como guardar todos los objetos personales que tengan que ver con el trabajo: cuadernos de notas, agendas, bolsos que utilizamos a diario, incluso la ropa que utilizamos en la jornada laboral. Es que ver estos objetos recuerdan o remiten al trabajo y en consecuencia a cosas vinculadas a él. No verlos, nos ayuda en ese proceso de desconexión que queremos lograr.Tener una rutina de vacaciones es otro de los puntos recomendados por la experta chilena, acompañados de un buen descanso. Es decir, “darse los tiempos, no andar apurados y disfrutar del descanso”, así como tener una óptima alimentación.Puede ocurrir que algunas personas, a pesar de estar de licencia, se despierten a la hora típica de la rutina de trabajo. Para evitar que eso estropee el humor, Pérez Galindo recomienda mantener los horarios de sueño, dado que el organismo de algunas personas “está seteado”, es decir, ya programado de esa forma, y alterar ese reloj biológico puede reducir las horas de descanso, por lo que se sugiere aprovechar el día de otra manera.De acuerdo con la experta chilena, si bien no todas las personas tienen las posibilidades de elegir cuántos días tomarse de vacaciones, entre una semana y 15 días, es el período mínimo adecuado en el que uno puede lograr una desconexión y descansar.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, 💗 salud, whatsapp, vacaciones, descanso, estrés, desconexión, consejos, аудио