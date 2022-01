https://mundo.sputniknews.com/20220103/asi-es-la-flurona-la-coinfeccion-de-coronavirus-y-gripe--1119953717.html

Así es la flurona, la coinfección de coronavirus y gripe

Así es la flurona, la coinfección de coronavirus y gripe

La coinfección de gripe común y coronavirus ya es una realidad. Israel ha detectado su primer caso de una paciente con ambas enfermedades, quien ha presentado... 03.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-03T12:19+0000

2022-01-03T12:19+0000

2022-01-03T12:39+0000

españa

cataluña

israel

💗 salud

coronavirus

galicia

gripe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1118801271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2cb02dee9c080e657ff05f9385c93112.jpg

El Hospital de Beilinson, ubicado en la localidad israelí de Petaj Kihva, saltó a la palestra internacional tras detectar un nuevo positivo por coronavirus. A simple vista, nada nuevo. Sin embargo, la infectada, una mujer embarazada no vacunada, contaba con una diferencia respecto a otros casos. Además de COVID-19, la paciente estaba contagiada también de gripe.La mujer se convirtió en la primera contagiada conocida de flurona, la coinfección de gripe y COVID-19, en Israel. Término que proviene de la combinación de la palabra en inglés flu (gripe común) y corona. De momento, la paciente tan solo presenta síntomas leves, a pesar de no estar inmunizada. El Ministerio de Sanidad israelí investiga si este combo puede desencadenar en una enfermedad grave.Más allá de Oriente Medio, flurona aparece también en las costas occidentales del mar Mediterráneo. Cataluña ha detectado varios casos en su territorio, según ha confirmado la directora del Servei Català de Salut, Gemma Craywinckel. Ninguno de gravedad. En Galicia, durante el mes de diciembre, también se detectaron varios casos de doble infección. Incluso, de infecciones de COVID-19 con el virus respiratorio sincitial, conocido por causar bronquitis en los niños.A pesar de la sorpresa causada por flurona, las autoridades sanitarias llaman a la calma. No se trata de una variante nueva del coronavirus. Tampoco se ha establecido que sea más peligrosa que la infección única de COVID-19. Es más, en Cataluña, los pacientes se tratan de la misma manera que en caso de padecer solo una de las enfermedades.Habitualmente padecer gripe o coronavirus excluye el contagio de la otra enfermedad. Sin embargo, no siempre ocurre así, como confirmó en septiembre de 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS). A diferencia de 2020, el aumento del número de casos de gripe a finales de 2021 ha convertido en más frecuente la flurona. "La coinfección de casos de COVID con gripe se ha visto de manera esporádica, en estos momentos no es un tema que sea lo más habitual pero sucede cuando hay diferentes virus circulantes que pueden coexistir dos infecciones al mismo tiempo", ha señalado Craywinckel. Para combatir la coinfección, la OMS recomienda mantener las medidas contra la pandemia. Es decir, uso de mascarilla, distancia social, ventilación de lugares cerrados y lavado de manos con frecuencia. Además, la inoculación de la vacuna. Por otro lado, la farmacéutica Moderna trabaja en un remedio para tratar coronavirus y gripe. De momento, no hay avances publicados.

https://mundo.sputniknews.com/20211229/espana-limita-a-un-75-el-aforo-de-eventos-deportivos-en-estadios-por-el-coronavirus-1119856255.html

https://mundo.sputniknews.com/20211214/geografos-alicantinos-explican-por-que-el-clima-de-espana-favorece-la-propagacion-del-coronavirus-1119304305.html

cataluña

israel

galicia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cataluña, israel, 💗 salud, coronavirus, galicia, gripe