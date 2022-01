https://mundo.sputniknews.com/20220102/puedo-aparcar-el-halcon-milenario-en-la-plaza-mayor-de-madrid-1119878236.html

¿Puedo aparcar el Halcón Milenario en la Plaza Mayor de Madrid?

¿Puedo aparcar el Halcón Milenario en la Plaza Mayor de Madrid?

Una aplicación permite saber las dimensiones de naves como la de Star Wars o Star Trek y aposentarlas en ubicaciones reales. 02.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-02T08:30+0000

2022-01-02T08:30+0000

2022-01-02T08:30+0000

españa

sociedad

madrid

tierra

puerta del sol

star wars

nave espacial

star trek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1119878402_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e10dd31c1b7505cb12590b112070eb49.jpg

Cada vez es más complicado aparcar en la ciudad. Hasta una moto. Imaginemos ahora que en lugar de ese utilitario de dimensiones razonables necesitamos hueco para una nave. Todavía no ocurre, pero no es una posibilidad disparatada: este año hemos visto los primeros vuelos interestelares. Y estamos acostumbrado a ver este tipo de artefactos en películas como Star Wars o Star Trek.En esos clásicos del cine hay naves como el Halcón Milenario o el USS Enterprise que abarcan el grueso de la acción. ¿Y qué pasaría si en lugar de andar entre galaxias lejanas o aterrizar en planetas ignotos tuvieran que aposentarse en la Tierra? ¿Cabrían en la Plaza Mayor de Madrid? ¿Sería suficiente el espacio de la isla de Mallorca para acogerlas?A esos interrogantes responde Park My Spaceship, una aplicación de móvil que permite ver saber cuánto ocuparían algunas de las naves más icónicas de la historia del celuloide. Así, podemos ver cómo el X-Wing Fighter, de Star Wars, podría dejarse perfectamente en medio de la Puerta del Sol. O que el Discovery One, de 2001. Una odisea en el espacio, tendría suficiente con el una parte del césped del Camp Nou, el estadio del Barcelona FC. O que el City Destroyer, de Independence Day, no solo aniquilaba la Casablanca, sino que podría quedarse allí a repostar.Su funcionamiento es sencillo. Solo tienes que elegir la nave que más te guste, poner la ubicación y aparcar. Puede ser tu propio edificio, la plaza de toros del pueblo o un monumento especial como la Sagrada familia. La aplicación además deja comprobar qué aeropuertos permitirían su despegue, se puede dar a la opción de nieve y hasta incluye para estas fechas unos modelos navideños.Todo surgió porque el hijo de siete años de Tama Easton, el creador, le preguntó cuánto ocuparía la Star Destroyer de Star Wars. Sin saberlo, tuvo que pensarlo durante un rato. Para resolver la duda, decidió medir estos aparatos y montar el juego, que "entretiene, informa y explica cuánto ocupan" estas naves. De hecho, no es exclusivo de fans de estas sagas. También hay otros ejemplos de filmes como Firefly, Thunderbirds, Mass Effect o La guía del autoestopista galáctico y se va actualizando.Además, hay un apartado dedicado al mundo real. En él se pueden ver algunas construcciones de verdad y hasta la silueta de una ballena azul, que con 25 metros de longitud y 400 toneladas de peso es el animal conocido más grande del planeta. Estos días también aparece el trineo de Papá Noel (de nueve metros de longitud), el trineo con los renos (21 metros) y el saco con los regalos para 7.600 millones de personas (400 metros de diámetro). Suponemos que nadie le pondría pegas a que lo dejara en algún tejado, aunque la duda siguiente sería si todos estos aparatos pagarían parquímetro.

madrid

tierra

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, madrid, tierra, puerta del sol, star wars, nave espacial, star trek