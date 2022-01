https://mundo.sputniknews.com/20220102/por-los-pelos-un-autobus-derrapa-sobre-el-hielo-y-casi-arrolla-a-una-mujer--video-1119940496.html

Por los pelos: un autobús derrapa sobre el hielo y casi arrolla a una mujer | Video

Un aparatoso accidente de tráfico que estuvo a punto de acabar en tragedia en la ciudad rusa de Yaroslavl quedó captado por las cámaras de seguridad. 02.01.2022, Sputnik Mundo

📹 videoclub

accidentes de tránsito

En las imágenes se puede apreciar una parada de transporte público, cuando un autobús que se acerca pierde el control al pasar por encima de una placa de hielo. Por desgracia, el vehículo se desplazaba lo suficientemente rápido como para saltar por encima del bordillo y atropellar a una mujer que estaba en la parada y no prestaba atención a lo que pasaba en la carretera.Como consecuencia, no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta el momento exacto cuando el autobús la arrolló. Por suerte, justo en ese momento el vehículo llegó a parar y no avanzó más.No hay información sobre la condición de la mujer, pero en las imágenes se puede ver cómo se levanta sin mostrar signos de heridas y pocos segundos después se monta en un trolebús.

