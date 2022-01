https://mundo.sputniknews.com/20220102/kim-jong-un-el-2022-sera-el-ano-de-una-gran-lucha-de-vida-o-muerte-1119938642.html

Kim Jong-un: el 2022 será el año de una "gran lucha de vida o muerte"

Kim Jong-un: el 2022 será el año de una "gran lucha de vida o muerte"

En su discurso de fin de año, el líder norcoreano, Kim Jong-un, calificó al 2021 como el año de la gran victoria de sus compatriotas, y agregó que el 2022 será... 02.01.2022

El discurso de Año Nuevo del líder norcoreano Kim Jong-un generó especulaciones debido a que no hizo mención a Estados Unidos, Corea del Sur o las armas nucleares.Durante su discurso al final de la cuarta sesión plenaria del Comité Central del Partido Laborista de Corea en la octava convocatoria, celebrada del 27 al 31 de diciembre, Kim Jong-un se enfocó en la agenda interna. Habló sobre un plan de desarrollo rural, fábricas de tractores, uniformes escolares y la necesidad de tomar medidas enérgicas contra las "prácticas no socialistas", informa la agencia oficial de noticias del país asiático (KCNA).Según el medio, el Partido Laborista de Corea discutió el presupuesto del país para 2022, los resultados de 2021 y los planes para el próximo año, la agricultura y los cambios en los estatutos del partido. El discurso se produjo 10 años después de que el actual líder norcoreano llegara al poder tras la muerte de su padre Kim Jong-il en 2011. Durante su intervención, el líder norcoreano describió los principales objetivos del país para 2022, como lo son la estimulación del desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida del país de cara a una "gran lucha por la vida o la muerte".Si bien Kim Jong-un usó anteriormente el discurso de fin de año para hacer importantes anuncios políticos, esta vez no se hizo mención específica a Estados Unidos, con quien el diálogo de desnuclearización se ha estancado desde 2019. Aquel año, Washington exigió que el país asiático dejara a un lado su programa nuclear, pero se negó a dar el primer paso y suavizar las sanciones económicas, lo cual llevó al desmoronamiento del acuerdo.Kim también hizo mención de los temas relacionados con la defensa, haciendo un especial hincapié en el desarrollo de "un sistema de armas ultramoderno tras otro" durante 2021, para cumplir con el objetivo planteado por el político de producir sistemas de armas potentes y modernos para mejorar las fuerzas militares. El líder también instó a los militares a "lealtad absoluta" al partido gobernante dirigido por él, según KCNA.Los analistas extranjeros especulan que la fábrica de tractores que Kim citó se usa probablemente para construir vehículos de lanzamiento de misiles.Durante la anterior reunión plenaria, el mandatario norcoreano habló sobre la posible respuesta a la invitación de la Administración Biden a las negociaciones para el desarme nuclear. En junio, Kim Jong-un había afirmado que su país debe estar listo "tanto para el diálogo como para la confrontación" con EEUU. Cinco meses después, Washington declaró estar dispuesto a estudiar diferentes iniciativas para lograr un diálogo con Pyongyang "sin ningún tipo de condiciones previas".La Administración Biden ha dicho que quiere seguir un enfoque "paso a paso" para la desnuclearización de Corea del Norte, particularmente a raíz de las conversaciones de 2019, que fueron retomadas por el expresidente Donald Trump pero luego fracasaron.

