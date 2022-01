https://mundo.sputniknews.com/20220101/senos-al-aire-miley-cyrus-sufre-un-incomodo-accidente-en-pleno-concierto--video-1119934564.html

Senos al aire: Miley Cyrus sufre un incómodo accidente en pleno concierto | Video

Senos al aire: Miley Cyrus sufre un incómodo accidente en pleno concierto | Video

La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus sufrió un pequeño percance durante el espectáculo de Año Nuevo 'Miley's New Year's Eve Party', transmitido en... 01.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-01T11:37+0000

2022-01-01T11:37+0000

2022-01-01T11:37+0000

estilo de vida

música

miley cyrus

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1119934516_0:26:983:579_1920x0_80_0_0_14b64ca7728a3665052593b16d70b68d.jpg

El video muestra a la artista interpretando el éxito Party In The USA, cuando de repente, uno de los tirantes de su crop top plateado se rompe. No obstante, la actriz de Hannah Montana simplemente se tapa los senos con la palma de su mano y continúa cantando como si nada hubiera pasado.Luego, abandona el escenario solo para regresar unos instantes después vestida con una larga chaqueta roja sin nada debajo. ¿Tal vez fue a propósito?Más tarde, Cyrus declaró que el espectáculo "trataba sobre ser flexible". La gran fiesta de Miley contó con la presencia de celebridades como el cantante de Green Day, Billie Joe Armstrong, Anitta, Saweetie y Jack Harlow, entre otros.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

música, miley cyrus, 👤 gente