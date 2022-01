https://mundo.sputniknews.com/20220101/las-cinco-misiones-espaciales-que-marcaron-el-2021-1119933144.html

Las cinco misiones espaciales que marcaron el 2021

EL 2021 ha sido un año muy fructífero en lo que respecta a la conquista espacial. Desde Rusia, China y Estados Unidos han puesto mucho empeño en esta carrera...

Sputnik te acerca los eventos más importantes de este agitado año.1. El lanzamiento del telescopio espacial James WebbEl sábado 25 de diciembre se lanzó con éxito el telescopio espacial más grande de la historia de la humanidad, el James Webb (JWST), operado conjuntamente por la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).El JWST ofrecerá una resolución y sensibilidad sin precedentes. Fue diseñado para poder observar la primera luz del universo emitida por estrellas hace más de 13.000 millones de años y se espera que ayude a estudiar la formación de estrellas y planetas y obtener imágenes directas de exoplanetas y novas.2. Avance de los cohetes reutilizablesEl 11 de diciembre de 2021, SpaceX lanzó el cohete Falcon 9 con el propulsor de la primera etapa que ya había sido utilizado en diez lanzamientos previos. Cuando los clientes optan por un lanzamiento reutilizable, el peso de la carga útil que el Falcon 9 es capaz de sacar a la órbita se reduce significativamente, pero al mismo tiempo estos lanzamientos son mucho más económicos.3. China realiza con éxito su primer aterrizaje en MarteEl 14 de mayo, en Marte aterrizó el rover chino Zhurong. Es el primer vehículo explorador del gigante asiático que aterriza en otro planeta. La sonda china fue lanzada con un cohete espacial Long March 5 el 23 de julio de 2020 desde el centro espacial de la provincia sureña de Hainan.La misión involucra un orbitador y un rover, que realizarán trabajos de exploración en la superficie del planeta rojo. El objetivo principal es encontrar posibles señales de vida en Marte, así como ayudar a los científicos a entender si las condiciones podrían cambiar en el futuro para acoger vida humana.4. La carrera por los vuelos turísticos espacialesEn septiembre, la empresa aeroespacial SpaceX del magnate estadounidense Elon Musk puso en órbita una nave espacial Crew Dragon que destacó por su tripulación, pues ha sido la primera vez en la historia que los miembros no eran astronautas.Pero SpaceX no fue la única empresa privada en llevar a turistas espaciales. Así, la empresa Blue Origin, de Jeff Bezos, envió a bordo de su cohete New Shepard a un vuelo suborbital a cuatro turistas, entre los cuales estaban el propio fundador de la empresa y su hermano. Gracias a las comparativamente enormes ventanillas de esta nave espacial, los que estaban a bordo pudieron disfrutar de unas vistas inigualables.Otra empresa que se estrenó en este aspecto en 2021 fue la Virgin Galactic de Richard Branson. La tripulación consistió de cuatro personas, entre las cuales también estuvo el multimillonario fundador de la empresa. Con ello cabe destacar, que a diferencia del New Shepard de Jeff Bezos, la nave de Richard Branson solo llegó a superar la altitud de 80 kilómetros, lo cual es considerado como espacio exterior solo por algunas autoridades, mientras que la marca reconocida universalmente es de 100 km. También cabe destacar que el proyecto de Richard Branson solo apunta a vuelos cerca de la órbita y suborbitales, que no tienen la intención de realizar misiones espaciales.5. Primer grupo de cineastas llega a la órbita para filmar una películaA principios de octubre, por primera vez en la historia, un equipo de cineastas llegó a la Estación Espacial Internacional (EEI) para grabar una película. La actriz rusa Yulia Peresild junto con el cineasta Klim Shipenko despegaron a bordo de la nave Soyuz MS-19 del cosmódromo de Baikonur y pasaron 12 días en la EEI grabando imágenes.Cuando finalice el proceso de posproducción, la película Vyzov—o reto, en español— será la primera en la historia del cine filmada en el espacio. De esta forma, Roscosmos se adelantó a la NASA y a la empresa SpaceX de Elon Musk, que estaban evaluando lanzar al espacio a la estrella de cine Tom Cruise y al director de cine Doug Liman también para rodar una película.

