Esta criptomoneda podría destronar al bitcóin en el 2022

Esta criptomoneda podría destronar al bitcóin en el 2022

Las monedas digitales siguen ganando terreno en todo el mundo. Pero el 2022 podría convertirse en un punto de no retorno para algunas de ellas, compartió con... 01.01.2022

En 2022, Rusia podría comenzar con las pruebas del rublo digital, algo que el experto califica de "un proyecto prometedor e importante para la economía del país". Por su parte, China está a punto de lanzar el yuan digital, basado en la tecnología de cadena de bloques y que ya pasó por varias etapas de pruebas realizadas en distintas partes del país asiático.Se espera que la prueba a gran escala tenga lugar en febrero de 2022, durante los JJOO de Invierno de Pekín. Los pagos con el yuan digital se basarán en el principio de la anonimidad controlada: si bien los pagos de bajo valor no requerirán nada salvo el número de teléfono del usuario, en ciertos casos, tendrá que pasar por la llamada verificación KYC (conozca a su cliente).Cabe recordar que China y Rusia no son los únicos países que buscan adoptar una divisa virtual a nivel estatal. Por ejemplo, en 2021, el Banco Central de Nigeria lanzó la divisa digital eNaira. No obstante, "es difícil confiar en las monedas digitales africanas, pues una moneda nacional debería tener como base una economía y un sistema judicial sólidos", opina Ordov. Añade que es poco probable que las divisas digitales emitidas por bancos centrales puedan competir con las criptodivisas.En cuanto a la criptomoneda más popular, el bitcóin, podría ceder el liderazgo al ethereum en el caso de que la transición al denominado algoritmo de prueba de participación (PoS, por sus siglas en inglés) —un protocolo de consenso distribuido que asegura una red de una criptomoneda mediante la petición de pruebas de posesión de dichas monedas— tenga éxito. El PoS no requiere equipo potente ni consume mucha energía, por lo que resulta más económico que otros protocolos.Ordov señala que la industria de las criptomonedas sigue avanzando, por lo que es posible que decenas de miles de criptodivisas aparezcan en el mercado en el futuro próximo. "Por ahora, lo más importante es si las principales potencias mundiales estarían listas para legalizarlas", añade el experto. También explica que el Estado siempre busca mantener el monopolio de la emisión de dinero, y esta es la principal razón por la que la mayoría de los países todavía no acepta las criptodivisas como monedas de curso legal.

