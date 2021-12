https://mundo.sputniknews.com/20211231/un-amor-de-verano-la-iniciativa-que-une-desconocidos-a-traves-de-la-escritura-1119920234.html

'Un Amor de Verano', la iniciativa que une desconocidos a través de la escritura

Un Amor de Verano es un proyecto de escritura colectiva que acerca a personas desconocidas a través del intercambio de mensajes de correo electrónico. La... 31.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

literatura

amor

intercambio

desconocido

correo electrónico

Es el cuarto año consecutivo que el proyecto cobra vida de la mano de sus jóvenes fundadores: la guionista Tamara Talesnik y el estudioso del internet, Tomás Guarna. La primera edición en 2019 contó con la participación de 600 personas, número que se incrementó a lo largo de los años hasta alcanzar más de 4.000 en 2021.Un Amor de Verano, que es financiado mediante donaciones, intenta que las personas conecten con alguien desconocido, que de otra forma no hubiese sido posible.Está destinado a quienes disfrutan de escribir, son nostálgicos de las cartas, chismosos o gustosos de compartir la intimidad.Desde el portal de la iniciativa se sostiene que tras la experiencia nacieron amistades y romances, a pesar de que los intercambios no tienen esta finalidad.Al llenar el formulario para participar se aclara enfáticamente que la propuesta no tiene como expectativa funcionar igual que una aplicación para citas.A partir del cuestionario se piden algunos datos que luego influenciarán en las asignaciones que serán otorgadas este 1 de enero.La frecuencia con la que el participante está dispuesto a escribir, la edad del desconocido, y si se prefiere dirigir la escritura a alguien que comparta algunas características personales o, por el contrario, sea completamente distinto, son algunos de los ítems que se contemplan.A su vez, el proyecto sugiere que si alguna de las partes desea terminar el intercambio, se dé aviso para que los destinatarios no revisen ansiosos el correo electrónico.Los intercambios son confidenciales, nadie más aparte de las personas asignadas a mensajearse conocerá los contenidos, a menos que ellos mismos los compartan. En ediciones anteriores algunos de los intercambios compartidos, con el permiso de ambos participantes, fueron incluidos en publicaciones.Para quienes no lograron inscribirse, el próximo 14 de enero se abrirá un nuevo periodo de inscripción.

argentina

argentina, literatura, amor, intercambio, desconocido, correo electrónico