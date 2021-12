https://mundo.sputniknews.com/20211231/tras-protestas-y-criticas-parque-de-diversiones-en-cdmx-acusado-de-acto-homofobico-ofrece-disculpas-1119913944.html

Tras protestas y críticas, parque de diversiones en CDMX acusado de acto homofóbico ofrece disculpas

Luego de las protestas y críticas que recibió por discriminar a una pareja gay, el parque de diversiones Six Flags México ofreció una disculpa y se comprometió... 31.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

ciudad de méxico

claudia sheinbaum

méxico

La disculpa del establecimiento se da luego de un primer comunicado en el que no hace referencia al caso y únicamente informaba que se había eliminado una supuesta política contra el "comportamiento afectuoso".El primer posicionamiento sólo generó más críticas al parque, cuyo personal fue señalado por homofobia tras increpar a una pareja gay que se estaba dando un beso en la fila de un juego.Tras las protestas, incluido un besotón frente a las instalaciones, Six Flags México ofreció una disculpa a los visitantes discriminados y se solidarizó con sus "invitados, socios, colegas y colaboradores integrantes de la comunidad LGBTQ+"."Six Flags se compromete en mantener un entorno inclusivo y no tolera al racismo, la discriminación o el comportamiento de odio de ninguna manera hacia nadie. Nuestro objetivo es brindar una experiencia segura y divertida para todos", se lee en el boletín.Asimismo, los encargados se comprometieron a reunirse con una comisión de representantes de la población LGBTQ+, junto con autoridades de la Ciudad de México, para atender el caso.Intervienen Gobierno de la Ciudad de MéxicoLa jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de su cuenta de Twitter que solicitó al secretario de Gobierno, Martí Batres, que intervenga en el caso en coordinación con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).En su publicación, la mandataria capitalina sostuvo que "la CDMX es una ciudad de derechos y libertades", por lo que lamentó que siga existiendo actos de discriminación como el de Six Flags."La cultura de la inclusión en la diversidad nos fortalece como sociedad y como personas. La discriminación conduce al odio. El respeto a la paz. #CiudadDeDerechos", se lee en el hilo de Sheinbaum Pardo.Horas antes, el COPRED confirmó que inició un expediente de queja en contra de Six Flags México, el cual podría traducirse en acciones como una disculpa pública, cursos de sensibilización al personal, y la revisión de su normativa para que se ajusten a los principios y estándares legales de derechos humanos en esta ciudad.

ciudad de méxico

méxico

