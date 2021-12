https://mundo.sputniknews.com/20211231/palmas-y-camellos-asi-se-celebra-el-ano-nuevo-en-africa-1119910338.html

Palmas y camellos: así se celebra el Año Nuevo en África

Papá Noel y 12 uvas en el mundo hispano; Santa Claus y la tradición de los calcetines navideños en EEUU; Ded Moroz, mandarinas y la ensaladilla rusa en Rusia...

Las celebraciones de Año Nuevo tienen sus orígenes en el continente africano, asegura la historiadora y especialista del Instituto de África de la Academia de Ciencias de Rusia Alexandra Arjánguelskaya. El antiguo Egipto inventó un calendario anual vinculado a la periodicidad de los fenómenos naturales que determinó la mayoría de sus rituales y tradiciones.En la antigüedad, los países africanos daban la bienvenida al Año Nuevo a finales de septiembre, lo que tenía algo que ver con los desbordes del río Nilo, enfatiza la científica.Celebraciones en nuestros díasEn nuestros días, los europeos han contribuido a la interpretación moderna del Año Nuevo en África. Al igual que en Europa, en la mayoría de estos países no es el Año Nuevo el que se celebra más ampliamente, sino la Navidad, según los cánones católicos, señala Arjánguelskaya.Muchas tradiciones navideñas europeas emigraron a esta tierra. Por supuesto, las particularidades del clima en esta región, donde no hay nieve ni renos, aportan sus modificaciones a las celebraciones y les dan un toque local.Así, en lugar de un árbol de Navidad, los habitantes del continente africano decoran palmeras y acacias con bolas y guirnaldas en las zonas turísticas, o con fruta en las regiones más rurales y alejadas. Mientras se coloca una pieza, se pide un deseo. Y en lugar de los ciervos, a los vecinos les sirve su ganado.A veces se usa nieve artificial, lo que parece ser algo fabuloso para los africanos, porque muchos de ellos nunca han visto este fenómeno natural. En el folclore local tampoco hay un Santa Claus.Las ciudades y aldeas festejan el Año Nuevo de modo diferente, destaca la historiadora. El 31 de diciembre, los habitantes urbanos suelen reunirse en las principales plazas de sus respectivas ciudades, igual que en Europa, y cuentan los últimos segundos de la llegada del nuevo año, después de lo cual descorchan botellas de champán y piden un deseo, lo que no ocurre en los pueblos, agrega.En algunos países africanos las celebraciones navideñas se acompañan de las danzas rituales y las competiciones. Los bailes alrededor del fuego son una tradición muy importante para dar la bienvenida al año nuevo en varios pueblos. A veces, los hombres se cortan con un espiche, como parte del ritual.En esta fecha, las familias organizan cenas navideñas. En lugar de brindar con champán, los vecinos de algunas zonas más pobres beben cerveza casera. Además, en la víspera de Año Nuevo, se organizan campañas de ayuda para dar regalos a quienes lo necesiten.Los estadounidenses de origen africano también festejan el Año Nuevo o Kwanzaa (el así llamado Año Nuevo africano), una fiesta seglar de la cultura afroamericana celebrada entre el 26 de diciembre y 1 de enero que coincide con el período de cosecha en África.Esta tradición es muy popular sobre todo entre los afroamericanos de EEUU, puesto que fue allí donde comenzó. Esta fiesta fue fundada por el activista Maulana Karenga y se festeja desde 1966.El objetivo de Kwanzaa es ayudar a los afroamericanos a recordar su herencia cultural e histórica africana. El evento dura siete días, y las celebraciones incluyen el encendido de la misma cantidad de velas de la kinara, un candelabro especial de Kwanzaa. En el centro se coloca una vela negra, por un lado las tres verdes, y por otro las tres rojas.En la primera noche se prende solo una vela en el brazo mayor de la kinara, y cada noche se va encendiendo una más, hasta el último día.África orientalEn Etiopía y Eritrea incluso ahora el Año Nuevo o Enkutatash se celebra en septiembre, concretamente el día 11 según el calendario gregoriano, o el primer día del mes de Meskerem, según el etíope.Enkutatash significa Regalo de Joyas y marca el fin de la estación lluviosa. Desde hace poco, esta fecha se ha vinculado con el retorno de la Reina de Saba a Etiopía tras la visita del rey Salomón a Jerusalén.Ese día, los etíopes se regalan margaritas amarillas que simbolizan el Sol. Uno de los rituales es la quema de un abeto o de un eucalipto. En la plaza principal de la capital se enciende un fuego, alrededor del cual la gente baila y toca el tambor. Según las creencias, tras caer, el árbol quemado indica con su cima una zona donde se espera la mayor cosecha.Algunos de los rituales navideños africanos se asocian con la expresión de intenciones para el futuro, la acción de gracias al año pasado y la entrada a un nuevo período de la vida. Así, en Sudán la gente se baña en el Nilo la noche del 31 de diciembre. Se cree que ese día todos los pecados se limpian y que se puede nacer de nuevo y entrar limpio en el Año Nuevo.África del NorteUno de los grandiosos eventos de África del Norte es el festival del Sáhara de Douz, que se celebra en la última semana de diciembre en Túnez y coincide con el comienzo de la cosecha de dátiles. Más de 50.000 personas normalmente se reúnen en el oasis Douze, donde se organizan carreras de camellos y otras competiciones.África occidentalLos habitantes de Ghana salen a las calles en la víspera de Año Nuevo para explicar en voz alta lo que fue malo el año pasado y deshacerse de sentimientos destructivos, como el resentimiento, la ira o los celos.Con la llegada del Año Nuevo, en cambio, la gente empieza a elogiarlo. Por ejemplo, canta, baila, cuenta historias maravillosas alrededor del fuego sobre cómo será el año entrante y qué esperan de él. Además, hablan con sus antepasados para agradecerles su protección anterior y les piden que sigan ayudándoles.Por su parte, los habitantes de Costa del Marfil organizan una carrera a gatas en la víspera de Año Nuevo… con un huevo, el símbolo de la nueva vida, en la boca. El objetivo es llegar primero sin aplastarlo.

