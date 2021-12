https://mundo.sputniknews.com/20211231/los-polemicos-comentarios-que-desato-la-aprobacion-de-la-vacuna-cubana-abdala-en-mexico-1119914153.html

Los polémicos comentarios que desató la aprobación de la vacuna cubana Abdala en México

El Gobierno de México aprobó este miércoles 29 de diciembre el uso de emergencia contra COVID-19 de la vacuna Abdala, desarrollada en Cuba, una decisión... 31.12.2021, Sputnik Mundo

Por ejemplo, el periodista Joaquín López Dóriga, que en otras ocasiones ha confrontado a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el mandatario aprobó el antígeno cubano por motivos ideológicos aunque no ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Además, López Dóriga preguntó a sus seguidores de Twitter si se aplicarían la vacuna cubana, lo que generó respuestas de repudio a su oficio como comunicador pero también muestras de rechazo a la aprobación de Abdala.El monero Paco Calderón, colaborador en el diario Reforma, figura entre quienes le respondió e incluso comparó inocularse el antígeno cubano con inyectarse agua del Bordo de Xochiaca, un tiradero de basura ubicado en el Estado de México.El expresidente de México Vicente Fox calificó de "muy dudosa" a la vacuna desarrollada en Cuba y acusó mala organización gubernamental en la toma de decisiones ante la pandemia."Cuán desesperados se ven por su pésima organización en mendigar y proveer vacunas que ahora recurren a la muy dudosa vacuna cubana. ‘Ay se las aiga’, con la vida y la salud no se juega", declaró el exmandatario.El también exmandatario Felipe Calderón, también se burló de la aportación de la ciencia cubana al combate contra el coronavirus en México, pues dijo que la decisión sanitaria parecía broma del Día de los Inocentes."Están jugando ideológicamente con la salud y arriesgando la vida de cientos de miles, quizá millones de mexicanos. Esa vacuna no tiene los protocolos requeridos para ser aprobada en ninguna parte", aseveró el expresidente, que como Fox llegó a Palacio Nacional como abanderado del Partido Acción Nacional (PAN).El director editorial del diario Excélsior, Pascal Beltrán del Río, aseveró que jamás se aplicaría el antígeno cubano, en respuesta a López Dóriga.La escritora María Rivera, presidenta de la oficina PEN en México, consideró que el Gobierno federal viola los derechos de los mexicanos a la salud y la vida al pretender aplicar la vacuna cubana, pues no está validada internacionalmente."¿Dónde están los estudios de la vacuna Abdala para ómicron? Desgraciados", manifestó.Abdala fue validada en México por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), luego de que determinó que la vacuna cumple con los requisitos de calidad, eficacia y seguridad necesarios para su aplicación.La autoridad sanitaria mexicana subrayó que su decisión tendría repercusiones internacionales en tanto que están reconocidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

