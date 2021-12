https://mundo.sputniknews.com/20211231/la-verdadera-explicacion-de-porque-comemos-lentejas-y-nos-ponemos-ropa-amarilla-a-fin-de-ano-1119918595.html

La verdadera explicación de porqué comemos lentejas y nos ponemos ropa amarilla a fin de año

La verdadera explicación de porqué comemos lentejas y nos ponemos ropa amarilla a fin de año

Cada fin de año hacemos una cantidad de rituales para la suerte, el dinero, la salud y el amor, como usar ropa interior de determinado color, sin saber de dónde vienen esas creencias y quién las instaló. Hoy, develaremos ese misterio.

2021-12-31T22:10+0000

2021-12-31T22:10+0000

2021-12-31T22:10+0000

zona violeta

sociedad

💗 salud

dinero

fin de año

comida

historia

amor

alimentos saludables

ropa interior

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1119918569_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_731402a2a643d31dbbf0f721b6b393d7.jpg

La verdadera explicación de porqué comemos lentejas y nos ponemos ropa amarilla o rosada a fin de año Cada fin de año hacemos una cantidad de rituales para la suerte, el dinero, la salud y el amor, como usar ropa interior de determinado color, sin saber de dónde vienen esas creencias y quién las instaló. Hoy, develaremos ese misterio.

Comer lentejas, uvas, para dar la vuelta a la manzana con una valija, ponerse ropa interior de un determinando color, son algunas de las costumbres antes de las 12 del 31 de diciembre.Muchos compramos la ropa interior rosada o amarilla, estrenamos algo la noche del 31 y otra cantidad de cosas, pero no tenemos muy claro porqué lo hacemos. Simplemente lo escuchamos en la televisión o nuestros padres nos lo inculcaron.La curiosidad despertó el interés del periodista y escritor chileno Héctor Velis-Meza, autor del libro “La historia desconocida de la navidad y el año nuevo” que profundiza en el tema.La ropa interior amarilla se usa a fin de año con el objetivo de tener éxito económico y laboral. El escritor chileno explicó cuál es el origen de esta creencia con el amarillo, que empezó siendo odiado pues se asociaba a las epidemias, la mala suerte, el demonio y el adulterio. Pero luego la situación se revirtió.Ponerse ropa interior roja es una costumbre para quienes buscan encontrar pareja o fortalecer la pasión y prosperidad en una relación ya establecida. Por otro lado, está también el color verde para estas prendas, que se asocia con una búsqueda de conectar con la naturaleza, tener salud, protección y recibir buenas energías.Vélis-Meza comentó que en el caso del rojo, su origen tiene que ver con la empresa Coca Cola. En 1931 ordenó a un dibujante crear a Papá Noel y de esa forma impuso el color rojo. Mientras el verde, también está vinculado al árbol de navidad y las creencias católicas en torno a él.Por otra parte, la tradición de comer uvas a las 12 de la noche la hacemos porque cada uva significa un deseo para cada mes del año, con el objetivo de tener suerte y prosperidad. Pero la historia comenzó en España con un fin comercial.Muchas veces nos cuestionamos porqué comemos lentejas u otros alimentos altamente calóricos como el pan dulce, con 30 grados de temperatura. Esto se debe a que adoptamos costumbres del hemisferio Norte, donde a fin de año viven un clima invernal.Se cree que comer lentejas a la medianoche es un ritual para llama al dinero y la abundancia. Pero esta no es la verdadera historia.“Esta costumbre sugiere que hay que comer las lentejas con cuchara de madera. ahí hay que entender lo que significa la madera en nuestra historia. (...) La ingesta de lentejas por sus calorías, vitaminas, sales minerales; permite enfrentar el invierno con mejores defensas (...) Eso significa que [los europeos] comían lentejas porque hacía mucho frío. Pero aquí no se justifica”, explicó el investigador.Por otra parte, en muchos países latinoamericanos, está la costumbre también de quemar un muñeco que tiene diferentes nombres según el país: el judas o monigote, hechos de papel, aserrín o tela. Esto representa simbólicamente también el fin e inicio de una etapa en la vida. “Celebrar la bacanal para al día siguiente, comenzar de nuevo”, así lo definió el chileno Vélis-Meza.El libro se puede adquirir a través de la web de Amazon, por la cuenta de Instagram de Velis-Meza o en su sitio web: hectorvelismeza.com.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, 💗 salud, dinero, fin de año, comida, historia, amor, alimentos saludables, ropa interior, costumbres, misterios, creencias, аудио