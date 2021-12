https://mundo.sputniknews.com/20211231/gelatina-de-carne-y-rata-algunas-de-las-cenas-mas-exoticas-del-ano-nuevo-en-el-mundo-1119915732.html

Gelatina de carne y rata: algunas de las cenas más exóticas del Año Nuevo en el mundo

Gelatina de carne y rata: algunas de las cenas más exóticas del Año Nuevo en el mundo

Las festividades del fin de año son tan diversas como las culturas del mundo, lo mismo que los platillos que acompañan la mesa de quienes despiden un ciclo que... 31.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-31T17:08+0000

2021-12-31T17:08+0000

2021-12-31T17:08+0000

estilo de vida

méxico

rusia

🎭 arte y cultura

nigeria

año nuevo

grecia

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

la india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1118707577_51:0:1228:662_1920x0_80_0_0_3b117a6e6a6aa1f54398140d51835957.jpg

"Se sabe que hay que darse gusto de lo lindo, con algo que no se prueba todos los días", señala la oficina de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un video de divulgación sobre estas diversidades culinarias ante la fiesta.La universidad destacó algunos platillos que podrían parecer lejanos al paladar mexicano. ¿Se te antojan?JolodetsEn Rusia se despide el año viejo con una entrada particular: esta gelatina se elabora con el caldo de los huesos y las partes caliginosas de la res."Desde luego es un platillo con altas cantidades de grasa ideal para entrar en calor en el gélido invierno ruso", apunta la UNAM.Carne de rata en la IndiaEn Assam, en el noroeste de la India, se come rata de campo en la cena de fin de año, cocida o asada. Considerada un manjar, destaca sobre platillos elaborados con aves.Sopa africanaEn Nigeria y Ghana se recibe el año nuevo con sopa de okra, una verdura que también lleva el nombre de quimbombó, recuerda la universidad."Se le agrega fufú, que es una masa blanca de un tubérculo parecido a la yuca y que también es básico en la cocina de la región", añade.VasilopitaEste panqué dulce originario de Grecia se ha extendido a distintos países de Europa oriental. En su interior lleva una moneda que significa buena suerte para quien lo encuentra.Alimentos exóticos de San JuanEn el reconocido mercado de San Juan del Centro Histórico de la Ciudad de México siempre llama la atención la venta de rarezas culinarias como la carne de jabalí y león o los alacranes en brocheta.Para año nuevo se incrementa la venta de este tipo de alimentos en el mercado, señala la UNAM.

https://mundo.sputniknews.com/20160822/video-experimento-rusia-1062974913.html

https://mundo.sputniknews.com/20211227/esto-te-costara-pedir-tus-12-deseos-de-ano-nuevo-en-mexico--1119777865.html

méxico

nigeria

grecia

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, rusia, 🎭 arte y cultura, nigeria, año nuevo, grecia, universidad nacional autónoma de méxico (unam), la india