Diez éxitos de la ciencia española en 2021

Diez éxitos de la ciencia española en 2021

El año llega a su fin con varios descubrimientos y avances que han puesto a España en mapa científico internacional. Repasamos algunos de los más destacados. 31.12.2021, Sputnik Mundo

El Gobierno de España ha decidido apostar por la ciencia. Las convocatorias en I+D+I han ido incrementando su cuantía progresivamente. En el mes de julio se aprobó una financiación que superaba los 2.000 euros en ayudas y los Presupuestos Generales del Estado que se acaban de aprobar la mayor inversión en ciencia e innovación destinada en la historia del país.Son varios los hitos que el país ha marcado a lo largo del 2021 y estos son algunos de los más destacados.1. Instrumentos españoles en el espacioEspaña ha aportado su granito de arena a algunas misiones espaciales en el año 2021. Uno de los instrumentos del James Webb, el MIRI (Mid-Infrared Instrument) y la participación española en él ha sido muy importante. Desde el año 2001 se ha colaborado en el desarrollo del instrumento y en su explotación científica. El róver Perseverance, que llegó a Marte con el objetivo de descubrir si hubo vida en el planeta rojo o nuevos hallazgos, también lleva a bordo dos instrumentos españoles: MEDA y SuperCam. En científico español José Antonio Rodríguez Manfredi, investigador principal del MEDA, comentaba a Sputnik que se trata de "un proyecto internacional liderado por España a través del INTA y el Centro de Astrobiología".Además, gracias al MIURA1, España también se suma al reducido grupo de países que cuentan con capacidad de enviar cohetes al espacio. Se trata de un lanzamiento suborbital con capacidad para transportar satélites pequeños.2. Una mujer ciega distingue formas y letras con un implante cerebralUna mujer de 57 años y ciega desde hace 16 consiguió reconocer letras del alfabeto y hasta jugar al 'comecocos'. El logro lo consiguió un equipo de neurocientíficos de la Universidad Miguel Hernández de Elche.El dispositivo que le implantaron cuenta con 96 microelectrodos intracorticales y transforma en imágenes los impulsos eléctricos que le llegan a través de unas gafas especiales que hacen la función de la retina.3. Un exoesqueleto que ayuda a caminar a los niños con parálisis cerebralEl primer exoesqueleto pediátrico del mundo es español. El ATLAS 2030 recibió el distintivo CE de la Agencia del Medicamento y el Producto Sanitario. El sistema robotizado se ha gestado tras nueve años de trabajo coordinado entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el madrileño Hospital La Paz, la startupMarsi Bionics y la organización de Guadalajara."Se les caen lágrimas grandes como cubos. Es la ilusión de su vida. No hay nada más grande para ellos", explicaba a Sputnik el presidente de la Fundación Nipace de Guadalajara, donde se ha implementado una terapia con este exoesquelto con la que los niños con parálisis cerebral aprenden a caminar. Se prevé que el ATLAS 2030 logrará mejorar la calidad de vida de 17 millones de niños en el mundo.4. El desarrollo de las vacunas contra el COVIDSon varios los proyectos de vacunas que se están desarrollando en el país ibérico. Uno de los más innovadores es el del Centro Nacional de Biotecnología. Luis Enjuanes e Isabel Sola buscan dar con una vacuna esterilizante, que no solo protegería contra los síntomas, sino que también evitaría la transmisión del virus.HIPRA lidera el proyecto más avanzado y está previsto que entre en el mercado en el año 2022. Está basada en dos proteínas recombinantes y está pensada como dosis de refuerzo.5. Terapias para acabar con las superbacterias resistentes a los antibióticosEl 2021 ha dejado varias investigaciones que avanzan en el tratamiento de las superbacterias resistentes a los antibióticos. Cientificos españoles utilizaron bacterias modificadas genéticamente para tratar bacterias resistentes a los antibióticos que se expanden en las superficies de los implantes médicos.Además, científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han propuesto potenciar la investigación de terapias con virus bacteriófagos y su aplicación. Son las llamadas fagoterapias o terapias fágicas, que se ayudan de virus que infectan exclusivamente a bacterias.Las ventajas respecto a los antibióticos tradicionales son su rapidez y su acción específica, ya que solo atacan a las bacterias patógenas que causan la enfermedad a tratar y no a las demás.6. Una investigadora descubre que el párkinson no tiene que ser irreversibleLa investigadora andaluza Patricia González ha revolucionado el panorama científico establecido durante décadas abriendo la puerta a nuevos tratamientos que ya ofrecen resultados en animales y que arrojan una luz de esperanza a las personas que padecen párkinson.7. Científicos españoles han demostrado la existencia de células madre en el cerebroUn estudio liderado por el CSIC ha concluido que las enfermedades neurodegenerativas atacan a las células madre del hipocampo, impidiendo que generen neuronas nuevas y sanas. Se abre así una vía para frenar el avance de dolencias como la ELA, el párkinson o algunos tipos de demencia mediante herramientas terapéuticas y de regeneración. Han sido necesarios 11 años y el estudio de 48 cerebros adultos para dar con ello.Hasta ahora se intuía la existencia de las células madre que generan neuronas nuevas, pero no se conocía su ubicación exacta. Están en un nicho celular llamado nicho neurogénico hipocampal. Y el estudio dirigido por la doctora María Llorens-Martín demuestra que las alteraciones en la producción de neuronas nuevas están muy relacionadas con el funcionamiento de ese nicho celular del hipocampo.8. Una 'bomba inteligente' contra el envejecimientoUn grupo de científicos de la Universitat Oberta de Cataluña y de la universidad británica de Leicester liderados por el científico Salvador Macip han descubierto un fármaco específico para combatir el envejecimiento.Los investigadores consiguieron crear un anticuerpo capaz de reconocer proteínas específicas en la superficie de las células envejecidas, engancharse a ellas y aplicarles un fármaco que las eliminaría sin afectar al resto y que también podría ser efectivo contra otras enfermedades vinculadas a la vejez, como el alzhéimer, la diabetes o el párkinson.9. El descubrimiento de un inmenso depredador en MadridUn grupo de investigadores descubrió una nueva especie de anficiónido en el yacimiento del Cerro de los Batallones de Madrid. Su nombre es 'Ammitocyon kainos', un 'perro-oso' de grandes dimensiones que vivió hace nueve millones de años.Se trata de un hipercarnívoro que pesaba más de 230 kilos y que coexistió con otros grandes depredadores como el tigre dientes de sable, el oso Indarctos arctoides y otras especies de anficiónidos.10. Una nueva especie de cangrejo ermitaño habita en CádizEl Diogenes curvimanus había permanecido oculto para la ciencia hasta hace unos días. Es una especie de cangrejo muy frecuente pero que durante el día se entierra en el sedimento buscando protección.Con esta nueva especie se eleva a 46 el número de cangrejos ermitaños que se encuentran en aguas de la península ibérica, pero es posible que el número aumente, ya que el estudio que ha permitido identificar a esta nueva especie, todavía no ha terminado.

