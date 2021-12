https://mundo.sputniknews.com/20211231/brasil-eau-albania-ghana-y-gabon-integran-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-1119931031.html

Brasil, EAU, Albania, Ghana y Gabón integran el Consejo de Seguridad de la ONU

Estos países fueron elegidos para integrar el organismo para el bienio 2022-2023 en una votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 11 de junio pasado.Sustituirán en la posición de miembros no permanentes a Vietnam, Níger, Túnez, Estonia y San Vicente y las Granadinas. Mientras que siguen en sus puestos la India, México, Noruega, Irlanda y Kenia, elegidos como miembros no permanentes para 2021-2022.Para Brasil ya es la undécima ocasión en se sienta en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ghana y Gabón antes fueron miembros no permanentes tres veces cada uno, Emiratos Árabes Unidos entrará por segunda vez en el organismo, y para Albania será la primera.Según expresó antes el Ministerio de Exteriores de Rusia –uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU– Moscú está dispuesto para una cooperación estrecha con nuevos miembros del organismo encaminada a "hacer frente a los desafíos y las amenazas en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales".Brasil, a su vez, se comprometió a esforzarse para "traducir en contribuciones tangibles la defensa de la paz y la solución pacífica de controversias, entre otros principios inscritos en la Constitución de 1988 y en la Carta de las Naciones Unidas", según el Ministerio de Exteriores de ese país.

