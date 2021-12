https://mundo.sputniknews.com/20211231/a-vueltas-con-la-inmunidad-grupal-en-israel-tal-vez-ahora-sea-de-verdad-1119916329.html

A vueltas con la inmunidad grupal en Israel, tal vez ahora sea de verdad

A vueltas con la inmunidad grupal en Israel, tal vez ahora sea de verdad

TEL AVIV (Sputnik) — Las autoridades sanitarias israelíes están levantando los hombros en señal de que no hay mucho que hacer para detener la nueva variante...

"Mucha gente va a contagiarse, pero tendrán mocos y tal vez fiebre por un par de días, y luego seguirán con su vida normal. Cuando se dan este tipo de situaciones, la gran mayoría se contagia y lo supera, desarrollando verdadera inmunidad grupal", dijo Zvika Granot, director del laboratorio de investigación biológica y cancerígena de la Universidad Hebrea, a un grupo de corresponsales extranjeros, incluida la agencia Sputnik, en una rueda de prensa organizada por Media Central.Ómicron no es una catástrofeY no es el único en decir esto: la opinión de que la quinta ola del coronavirus pasará en el país cuando la mayoría de las personas se contagien parece ser el ambiente que respira la clase médica israelí, ya que, según insisten, la variante ómicron es muy contagiosa pero, por ahora, no parece que cause enfermedad grave.En Israel hay dos casos críticos por la nueva variante y ambos son de personas no vacunadas.Si bien la primera y la segunda olas terminaron con cierre rotundo del país, ahora se oyen muy altas las voces críticas con respecto a confinamiento agresivo para detener el virus causando daño severo a la economía del país y a la salud mental y emocional de los ciudadanos.Refuerza la opinión de que ómicron no representa una catástrofe el doctor Amnón Lahad, director del Departamento de Medicina General de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien dijo en la misma rueda de prensa que a pesar de que la variante nueva de SARS-CoV-2 es preocupante, no es un desastre para la salud."Los medios y Gobiernos hablan de 'situación desastrosa inminente' porque ven que los números de casos positivos van en aumento, pero si se mira en detalle, se comprueba que efectivamente las pruebas de PCR muestran más casos positivos, pero no se ve un incremento en casos graves, más bien un descenso o estabilidad", dijo Lahad.Y el movimiento es igual en diferentes países, tanto en Sudáfrica, donde la tasa de vacunación es mucho menor que en Israel, como en el Reino Unido.El experto basó su asunción en los datos preliminares que indican que un 60% de los portadores de ómicron no presentan síntomas.Agregó que su misión ahora es tratar de convencer a todo el mundo de que no hay que dejarse llevar por la histeria ni cerrar el país porque esta variante no va a saturar el sistema sanitario.Convivir con el virusAñadió que en general, los virus que son muy agresivos no son muy contagiosos y "los que son muy contagiosos no son muy agresivos".Ambos médicos señalaron que es probable que las personas se están acercando al estado postpandémico en el que vivan con el coronavirus como lo hacen con las diversas variantes de la gripe y otros virus.Advirtieron no bajar la guardia, es decir, seguir usando cubrebocas, mantener la distancia de seguridad y quedarse en casa al menor síntoma de enfermedad.

