Snapchat prepara su aterrizaje en Europa con una base en Madrid que abrirá en 2022



La compañía estadounidense de mensajería ya se ha lanzado a la búsqueda de perfiles profesionales para sus oficinas en esta ciudad española y en Milán

Snap In, la empresa matriz de Snapchat, prepara una base en España. La aplicación de mensajería abrirá a principios de 2022 una oficina en Madrid. Estará enfocada en la red social y será una de las dos bases que pretende inaugurar en el sur de Europa. La otra será en la ciudad italiana de Milán. Y ya está empezando a buscar perfiles profesionales para los nuevos puestos de trabajo. Eso es lo que ha adelantado el diario El Confidencial, asegurando que ya figura en el Registro Mercantil con el foco puesto en "aumentar el número de usuarios, frecuencia y tiempo de uso” de la red social Snapchat, sin mención al resto de aplicaciones o productos de hardware de los que dispone la empresa. La compañía estadounidense no ha hecho ningún comentario. Según informan desde el periódico digital, Snap Inc en el sur del continente está liderada por Alejandro Arenas, que antes de asumir el cargo de director para esta geografía en 2020 era el jefe de redes sociales del Real Madrid. En España, la compañía también ha estado trabajando con intermediarios como la agencia de representación comercial IMS. Para este desembarco ya están formando una plantilla. Hace unas semanas se abrió un puesto de directivo de comercial y a la vez se anunciaba el de director de desarrollo para Milán.El nuevo ejecutivo de ventas, describe la oferta, estará en la nueva oficina "reportando al director de desarrollo de mercado del sur de Europa” y se valdrá de "la marca, características, contenido y ofertas de Snap para impulsar el crecimiento de la comunidad e interacción de Snapchat a través de proyectos entre mercados y acuerdos".Abrir el mercado en este continente es una forma de luchar contra la competencia del mercado. Snapchat es una aplicación de mensajería instantánea que permite subir fotos o vídeos en tiempo real. Fue la primera en incluir esta opción, que ahora se conoce como stories y que se incoroporó en otras redes sociales como Instagram o Facebook. De hecho, estas copias hicieron que Snapchat perdiera usuarios en 2018. Aunque remontó en 2020 y amplió su presencia en otros países como India, que ahora es el segundo foco de usuarios. Se sitúa solo por detrás de Estados Unidos con más de 100 millones.Desde enero de 2020, según sus últimos resultados trimestrales, los usuarios diarios en Europa y América del Norte han aumentado un 11% y 7%, respectivamente. Y en el resto del mundo Snap Inc ha crecido un 49%. En ingresos, la tendencia es distinta: Europa crece un 49% desde el tercer trimestre de 2020, mientras que América del Norte y el resto del mundo aumentan sus ingresos un 60% y 53%, respectivamente.En España, un total de 8,1 millones de personas se han convertido en usuarios activos en redes sociales en el último año, según el informe Digital 2021 de We Are Social. Eso se traduce en que el 80% de la población del país utiliza plataformas online no solo para contactar con otros usuarios, sino para entretenerse, mantenerse informados de la actualidad, compartir contenido de interés e incluso alcanzar objetivos profesionales (34.8%). Snapchat, sin embargo, solo lo usa el 18,7% de la población entre 16 y 64 años. En total cuenta con unos cuatro millones de usuarios. A modo de comparación en esa franja de edad, un 79,2% usa Facebook y un 69% Instagram. Además, la compañía Snap Inc también cuenta con otros productos con menor cuota en sus ingresos. Por ejemplo, tiene la marca de cámaras hardware integradas Spectacles o la aplicación de emojis individualizados Bitmoji.

