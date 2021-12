https://mundo.sputniknews.com/20211230/parque-de-diversiones-en-ciudad-de-mexico-cambia-politicas-tras-senalamientos-de-homofobia-1119900319.html

Parque de diversiones en Ciudad de México cambia políticas tras señalamientos de homofobia

Parque de diversiones en Ciudad de México cambia políticas tras señalamientos de homofobia

Six Flags México se pronunció sobre las acusaciones de discriminación y homofobia que usuarios de redes sociales hicieron, luego de difundirse que personal... 30.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-30T21:41+0000

2021-12-30T21:41+0000

2021-12-30T21:41+0000

américa latina

twitter

ciudad de méxico

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1119900447_0:100:640:460_1920x0_80_0_0_f370e1bb43bc15017ff41b935748f162.jpg

En su cuenta de Twitter, el establecimiento reconoció que tenía una política que "disuadía a los visitantes de ser demasiado afectuosos mientras visitaban el parque", la cual, sostuvo, "se aplicaba por igual a todos".No obstante, tras la polémica suscitada, el parque decidió retirar dicha norma pues determinó que "no es necesario una política que se refiera al comportamiento afectuoso".En el comunicado de Six Flags no se hace mención del caso de discriminación.La denuncia se realizó este 30 de diciembre a través de Twitter luego de que una pareja gay aseguró que personal del parque les pidió salir de la fila de un juego por darse un beso, bajo el argumento de que se trataba de un lugar de ambiente familiar.En videos compartidos en la red social se observa al supuesto director del parque –identificado únicamente como José- explicando por qué se les estaba pidiendo salir de las instalaciones.Tras viralizarse el caso con el hashtag #SixFlagsDiscrimina, colectivos de derechos LGBT criticaron al parque, dado que, en el mes del orgullo gay, se sumaron a las muestras públicas de apoyo a dicha población.Posteriormente, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) informó que abrió un expediente "para la reparación del daño a las víctimas y medidas de no repetición".

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

twitter, ciudad de méxico, méxico