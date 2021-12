https://mundo.sputniknews.com/20211230/los-seres-humanos-llegaran-a-marte-en-menos-de-10-anos-este-es-el-plan-de-elon-musk-1119888633.html

¿Los seres humanos llegarán a Marte en menos de 10 años? Este es el plan de Elon Musk

SpaceX se mantiene firme en su objetivo de colonizar Marte. Sin embargo, esta vez no dijo que el hombre llegará en cinco o seis años, como lo había dicho meses antes. Durante su intervención en el podcast de Lex Fridman, el magnate Elon Musk declaró que su intención es desarrollar ciudades autosuficientes en Marte, pero reconoció que aún falta tiempo para que esa hipótesis se haga realidad. "Nuestros motores aún no son capaces de poner nada en órbita, pero sí son los primeros que son mejores que los motores rusos, que tienen un diseño impresionante", afirmó.Aseguró que su nave espacial Starship ha sido sometida a constantes desarrollos tecnológicos para ser capaz de transportar personas. Por ello, extendió el periodo de tiempo para su misión. También aclaró que ni el multimillonario más poderoso del mundo podrá comprar un boleto al planeta rojo, "ni por un billón de dólares". "Existe un determinado costo por tonelada para la superficie de Marte que podemos acordar para establecer una ciudad autosuficiente y que ahora no podemos permitirnos hacerlo", admitió el dueño de Tesla y de SpaceX. Musk no tiene duda de que Starship es "el cohete más complejo y avanzado que jamás se haya fabricado" en el mundo, pero también sabe que colonizar Marte requiere de un plan más complejo en el que, incluso, podrían morir muchas personas, según reconoció el magnate en abril pasado. El empresario insistió en que su misión a Marte no pretende ser una vía de escape para los hombres más ricos del mundo, sino una exploración cuyo objetivo será entender de qué forma la vida humana podría extenderse a otros planetas. En ese sentido, señaló que será una "aventura peligrosa" en la que sólo participarán voluntarios. "No hay cantidad de dinero que te consiga un boleto a Marte. Nadie puede volar a Marte por un billón de dólares", aclaró Musk.

