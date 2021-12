https://mundo.sputniknews.com/20211230/la-habilidad-china-evita-una-tragedia-en-el-espacio-que-podria-haber-provocado-eeuu-1119876577.html

La habilidad china evita una tragedia en el espacio que podría haber provocado EEUU

La habilidad china evita una tragedia en el espacio que podría haber provocado EEUU

EEUU puso en riesgo las vidas de astronautas chinos, una tragedia que logró evitarse gracias a la habilidad del gigante asiático. Lo denunció Pekín, señalando... 30.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-30T12:56+0000

2021-12-30T12:56+0000

2021-12-30T12:56+0000

qué pasa

eeuu

china

espacio

peligro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1119876551_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d3c3cd75d3a62a2ef9b91e64b34e6165.jpg

La habilidad china evita una tragedia en el espacio que podría haber provocado EEUU La habilidad china evita una tragedia en el espacio que podría haber provocado EEUU

Las colisiones no se produjeron gracias a los "controles preventivos" llevados a cabo para cambiar el curso de la estación, evitándose el riesgo de muerte de sus tripulantes. Una situación surgida por el incumplimiento por parte de EEUU de sus "obligaciones internacionales" en el espacio, según la parte China.La reacción de Washington fue la de un avestruz que esconde la cabeza bajo la tierra, allí donde no ha encontrado nada que decir, y donde su silencio supone un gran contraste con cómo pone el grito en el cielo ante cualquier actividad espacial de países como China o Rusia.En declaraciones a Octavo Mandamiento, el experto colombiano Alfredo Rey Córdoba, profesor de Derecho del Espacio Ultraterrestre y consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales, constató que, "con el desarrollo de la tecnología, el espacio fue copándose de una manera brutal y vertiginosa", algo que condujo a la firma de un tratado internacional sobre "la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales".En este contexto, el especialista enfatizó que hay que "distinguir entre objetos espaciales y desechos espaciales", al explicar que "lo que genera la responsabilidad jurídica son los objetos, porque estos objetos sí son controlados desde la Tierra, como, por ejemplo, un satélite", al tiempo que "la basura no puede ser controlada desde la Tierra".

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

eeuu, china, espacio, peligro, аудио