Fracaso: la OMS reconoció que no se llegó a las metas de vacunación de 2021

El director de la Organización Mundial de la Salud reconoció que el fallo "no solo es una vergüenza moral, sino que ha costado muchas vidas". En otro orden, abordamos el primer aniversario de la ley del aborto en Argentina. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Fracaso: La OMS reconoció que no se llegó a las metas de vacunación de 2021 El director de la Organización Mundial de la Salud reconoció que el fallo "no solo es una vergüenza moral, sino que ha costado muchas vidas". En otro orden, abordamos el primer aniversario de la ley del aborto en Argentina. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Para este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había trazado el objetivo de que cada país inmunizara al menos al 40% de su población contra el COVID-19. Sin embargo, tal aspiración quedó inconclusa en 92 naciones que no alcanzaron dicha tasa.Esta situación se evidencia con la nueva ola dominada por la variante ómicron, más contagiosa pero menos letal que la delta.Sobre las causas de este fracaso de la OMS, En Órbita conversó con el doctor Darío Montenegro, segundo vicepresidente de la organización Médicos del Mundo en Argentina.El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó que el fracaso provocó la pérdida de muchas vidas evitables. Y agregó que este panorama "ha dado al virus la oportunidad de expandirse y mutar".El promedio mundial de vacunación ronda el 60%, pero este contiene una alta desigualdad.Mientras que los países con mayor tasa cuentan con 80% de inmunización, los más pobres, entre ellos una mayoría de África, solo cuentan con 8%. "África, que sufre un permanente saqueo de recursos por parte de países desarrollados, es el continente que tiene menor cobertura de vacunas", dijo Montenegro.Según el médico, esta carencia del sistema mundial de salud para proveer la droga a toda la población favorece el surgimiento de nuevas variantes."El fenómeno de generación de las nuevas variantes va asociado a poblaciones con menor nivel de cobertura de vacunas. Por ello ómicron surge en África, continente que no tiene gran población antivacunas, como en países desarrollados, sino que faltan las dosis por razones económicas".La actual ola de coronavirus superó el millón de contagios diarios por primera vez desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.EEUU y Francia registraron sus casos diarios más altos y en Argentina se dispararon 440% en dos semanas, superando este miércoles 29 los 42.000 casos, un récord absoluto.En Francia y España se renovó el uso de tapabocas en espacios abiertos, mientras Alemania volvió a cerrar discotecas y limitó las reuniones. En tanto, en EEUU el avance de la ómicron generó retrasos y cancelaciones en miles de vuelos y restricciones nacionales a la llegada de viajeros.En esta edición de En Órbita abordamos —entre otros temas— la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno de Bolivia a causa de la pandemia, ante el aumento de casos positivos de coronavirus. Y además abordamos el primer aniversario de la ley del aborto en Argentina.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

